Ураган в Николаеве сносил крыши, ломал деревья и электроопоры (фоторепортаж, видео)
Сначала в Николаеве поднялся штормовой ветер, который принес с собой сильный ливень.
В Николаеве в пятницу, 9 августа, как и в Киеве и Одессе, бушевала непогода.
Как сообщает ТСН со ссылкой на местных жителей, сначала в городе поднялся штормовой ветер, который принес с собой сильный ливень.
По словам николаевцев, из-за сильных порывов ветра начали падать деревья, электроопоры, а в некоторых местах сорвало крыши. Кроме этого была затоплена дорога на Новую Одессу.
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Видео: Новости-N
По данным ГСЧС области, спасателям поступило 20 обращений от местных жителей из-за падения деревьев, подтопления и повреждения крыш зданий.
Сейчас для ликвидации последствий привлечены дежурные отделения аварийно-спасательного отряда специального назначения, государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области и 10 взвода государственного военизированного горно-спасательного отряда.
Как сообщал УНИАН, на Киев в пятницу, 9 августа, обрушился мощный ливень и ураган. В некоторых районах сильный ветер ломал деревья и сносил рекламные баннеры.
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