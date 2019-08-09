В семи областях Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Пожарная опасность ожидается в Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях.

В четырех областях сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

В пятницу, 9 августа, в четырех областях Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"9-12 августа в Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 9 августа, в Украине местами пройдут дожди с грозами, в большинстве регионов будет жарко.