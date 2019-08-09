В семи областях Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

14:06, 9 августа 2019
5
0

Пожарная опасность ожидается в Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях.

В четырех областях сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС
В четырех областях сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

В пятницу, 9 августа, в четырех областях Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Украине из-за непогоды обесточено более 200 населенных пунктов

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"9-12 августа в Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 9 августа, в Украине местами пройдут дожди с грозами, в большинстве регионов будет жарко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#пожарная опасность
Читайте также
В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,0 В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,0
В Украине из-за непогоды обесточено более 200 населенных пунктов В Украине из-за непогоды обесточено более 200 населенных пунктов
"Разрушенная дорога и затопленные грязью дома": появились фото последствий смертельного селя в Одесской области "Разрушенная дорога и затопленные грязью дома": появились фото последствий смертельного селя в Одесской области
В столице сильный ветер и ливень привели к падению деревьев и подтоплениям (фото) В столице сильный ветер и ливень привели к падению деревьев и подтоплениям (фото)
Завтра в Украине будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (видеопрогноз) Завтра в Украине будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)
В Киеве прошел мощный ливень с грозой и градом (видео) В Киеве прошел мощный ливень с грозой и градом (видео)
Север Италии пострадал от проливных дождей Север Италии пострадал от проливных дождей

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 20 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг на месяц
53 %
749 мм
6.7 м/с
2 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять