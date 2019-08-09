В семи областях Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Пожарная опасность ожидается в Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях.
В пятницу, 9 августа, в четырех областях Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Украине из-за непогоды обесточено более 200 населенных пунктов
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"9-12 августа в Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.", - говорится в сообщении.
Напомним, в пятницу, 9 августа, в Украине местами пройдут дожди с грозами, в большинстве регионов будет жарко.
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