В столице сильный ветер и ливень привели к падению деревьев и подтоплениям (фото)

17:02, 8 августа 2019
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Спасатели и сотрудники Киевской службы спасения ликвидируют последствия непогоды.

Сильный ветер в Киеве повалил деревья / фото Киев Оперативный
Сильный ветер в Киеве повалил деревья / фото Киев Оперативный

В столице сильный ветер и ливень привели к падению деревьев и подтоплениям.

Как сообщает пресс-служба КГГА, спасатели и сотрудники Киевской службы спасения ликвидируют последствия непогоды в городе.

фото Киев Оперативный
фото Киев Оперативный

По состоянию на 16.00 получено сообщение о падении 7 деревьев, в результате чего повреждены 4 автомобиля.

Спасатели продолжают убирать поваленные деревья и освобождать проезжие части.

Кроме того, как сообщили в «Киевавтодоре», из-за мощного ливня в столице образовалось несколько подтоплений. В частности, на улицах Российской, Милютенко, проспекте Григоренко. Дорожники ликвидировали «высокую воду» в течение 10 минут.

фото Киев Оперативный
фото Киев Оперативный

Как сообщал УНИАН, 8 августа, в Киеве прошел мощный ливень, который сопровождался грозой и градом.

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Теги: #Киев#непогода#ливень#поваленные деревья
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