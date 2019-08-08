В Киеве завтра без осадков, температура днем до +27°
Вечером в столице до +19°.
Согласно данным Погода УНИАН, 9 августа в Киеве без осадков, температура до +27°.
В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются грозы, сильный ветер и град
Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +19°. Ветер западный, до 4,1 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 05:35, а зайдет в 20:31.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 9 августа, в Украине местами пройдут дожди c грозами, в большинстве регионов будет жарко.
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Погода в Украине
- Винница+29°... +14°
- Днепр+29°... +17°
- Донецк+28°... +15°
- Житомир+27°... +15°
- Запорожье+30°... +17°
- Ивано-Франковск+26°... +14°
- Киев+27°... +16°
- Кировоград+31°... +17°
- Луганск+29°... +16°
- Луцк+25°... +15°
- Львов+25°... +14°
- Николаев+30°... +19°
- Одесса+29°... +18°
- Полтава+31°... +18°
- Ровно+25°... +14°
- Симферополь+31°... +16°
- Сумы+30°... +17°
- Тернополь+26°... +13°
- Харьков+32°... +18°
- Херсон+29°... +18°
- Хмельницкий+27°... +13°
- Черкассы+31°... +15°
- Чернигов+26°... +14°
- Черновцы+30°... +17°
Виргиния, США
+ 21 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+21 °
Влажность:56 %
Давление:749 мм
Ветер: 5.0 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:16
Закат20:13
Видимость:16 км
Фаза луны:
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