В Киеве завтра без осадков, температура днем до +27°

17:00, 8 августа 2019
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Вечером в столице до +19°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 9 августа в Киеве без осадков, температура до +27°. 

В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются грозы, сильный ветер и град

Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +19°. Ветер западный, до 4,1 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:35, а зайдет в 20:31.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 9 августа, в Украине местами пройдут дожди c грозами, в большинстве регионов будет жарко.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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