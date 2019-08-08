Север Италии пострадал от проливных дождей

15:29, 8 августа 2019
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О жертвах непогоды не сообщается.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В северной итальянской области Ломбардия из-за проливных дождей с грозами объявили оранжевый уровень опасности.

В Китае 13 человек погибли в результате внезапного наводнения

В провинции Лекко из-за оползней и наводнений в населенном пункте Казарго были эвакуированы порядка двухсот человек человек, перекрыты автотрассы, передает Euronews

Из-за непогоды желтый уровень опасности объявлен в областях Венето, Фриули-Венеция-Джулия, Валле д'Аоста и Пьемонт. О жертвах непогоды не сообщается. 

Напомним, в результате наводнения в штате Баучи на северо-востоке Нигерии погибли четыре студента одного из местных университетов. 

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Теги: #Италия#погода#оползень
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