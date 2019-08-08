В Ривненской области пронесся смерч (видео)
Больше всего пострадал местный дом-интернат.
В Здолбунове Ривненской области 7 августа пронесся разрушительный смерч.
Корсику атаковали водяные смерчи (видео)
Больше всего пострадал местный дом-интернат - все три жилых корпуса. А 8 августа дождь стал затапливать его через незащищенную кровлю, сообщает "UA: Ровно".
В заведении просят власть срочно найти деньги на ремонт, оценивая ущерб в полмиллиона гривен.
Напомним, прокуратура в Польши предъявила двум синоптикам обвинения в неумышленном неисполнении служебных обязанностей в связи с гибелью двух подростков во время урагана в августе 2017 года.
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