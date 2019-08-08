В семи областях Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Пожарная опасность ожидается преимущественно в центральных областях.

В семи областях сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

В семи областях Украины в четверг, 8 августа, будет сохраняться чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"В Хмельницкой, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Винницкой, Тернопольской и Киевской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 8 августа вследствие осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) обесточены 16 населенных пунктов.