В семи областях Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

13:01, 8 августа 2019
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Пожарная опасность ожидается преимущественно в центральных областях.

В семи областях сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua
В семи областях сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

В семи областях Украины в четверг, 8 августа, будет сохраняться чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"В Хмельницкой, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Винницкой, Тернопольской и Киевской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 8 августа вследствие осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) обесточены 16 населенных пунктов.

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Теги: #погода#пожарная опасность
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