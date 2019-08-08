В семи областях Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Пожарная опасность ожидается преимущественно в центральных областях.
В семи областях Украины в четверг, 8 августа, будет сохраняться чрезвычайная пожарная опасность.
Прогноз погоды на сегодня: в Украине будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (карта)
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"В Хмельницкой, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Винницкой, Тернопольской и Киевской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 8 августа вследствие осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) обесточены 16 населенных пунктов.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+29°... +14°
- Днепр+29°... +16°
- Донецк+28°... +15°
- Житомир+29°... +14°
- Запорожье+29°... +16°
- Ивано-Франковск+27°... +14°
- Киев+29°... +15°
- Кировоград+31°... +17°
- Луганск+29°... +16°
- Луцк+25°... +15°
- Львов+24°... +14°
- Николаев+28°... +19°
- Одесса+30°... +18°
- Полтава+31°... +17°
- Ровно+25°... +14°
- Симферополь+31°... +16°
- Сумы+30°... +15°
- Тернополь+27°... +13°
- Харьков+31°... +18°
- Херсон+29°... +17°
- Хмельницкий+27°... +13°
- Черкассы+31°... +15°
- Чернигов+28°... +13°
- Черновцы+30°... +17°
Виргиния, США
+ 18 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+18 °
Влажность:56 %
Давление:748 мм
Ветер: 5.2 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:16
Закат20:13
Видимость:14 км
Фаза луны:
Лента новостей