Завтра в Украине потеплеет, местами пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)

16:30, 6 августа 2019
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Местами температура поднимется до +30°.

Завтра в Украине потеплеет / mosaicon.hu
Завтра в Украине потеплеет / mosaicon.hu

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 7 августа, в Украине местами пройдут дожди c грозами, в большинстве регионов потеплеет.

Погода на сегодня: в Украине будет прохладно, на западе пройдут дожди с грозами (карта)

Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +13°, днем до +26°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Ночью температура до +13°, днем до +29°.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +17°, днем до +30°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до +16°, днем до +27°. В центре переменная облачность, температура ночью до +16°, днем до +29°.

Согласно народному прогнозу, 7 августа - Анна летняя. Говорили, что "какова погода на Анну до обеда, такова зима до декабря; какова погода после обеда, такова погода после декабря".

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#потепление
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