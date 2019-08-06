Завтра в Украине потеплеет, местами пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)
Местами температура поднимется до +30°.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 7 августа, в Украине местами пройдут дожди c грозами, в большинстве регионов потеплеет.
Погода на сегодня: в Украине будет прохладно, на западе пройдут дожди с грозами (карта)
Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +13°, днем до +26°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Ночью температура до +13°, днем до +29°.
На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +17°, днем до +30°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до +16°, днем до +27°. В центре переменная облачность, температура ночью до +16°, днем до +29°.
Согласно народному прогнозу, 7 августа - Анна летняя. Говорили, что "какова погода на Анну до обеда, такова зима до декабря; какова погода после обеда, такова погода после декабря".
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Погода в Украине
- Винница+24°... +14°
- Днепр+23°... +12°
- Донецк+23°... +10°
- Житомир+25°... +14°
- Запорожье+24°... +13°
- Ивано-Франковск+25°... +13°
- Киев+24°... +13°
- Кировоград+24°... +13°
- Луганск+23°... +11°
- Луцк+25°... +16°
- Львов+24°... +15°
- Николаев+26°... +17°
- Одесса+28°... +17°
- Полтава+24°... +12°
- Ровно+26°... +14°
- Симферополь+24°... +12°
- Сумы+22°... +9°
- Тернополь+24°... +13°
- Харьков+23°... +11°
- Херсон+25°... +15°
- Хмельницкий+24°... +13°
- Черкассы+25°... +12°
- Чернигов+23°... +10°
- Черновцы+27°... +15°