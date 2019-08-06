Завтра в Украине потеплеет, местами пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)

Местами температура поднимется до +30°.

Завтра в Украине потеплеет / mosaicon.hu

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 7 августа, в Украине местами пройдут дожди c грозами, в большинстве регионов потеплеет.

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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +13°, днем до +26°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Ночью температура до +13°, днем до +29°.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +17°, днем до +30°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до +16°, днем до +27°. В центре переменная облачность, температура ночью до +16°, днем до +29°.

Согласно народному прогнозу, 7 августа - Анна летняя. Говорили, что "какова погода на Анну до обеда, такова зима до декабря; какова погода после обеда, такова погода после декабря".

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