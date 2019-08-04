На улицах горы мусора, камней и грязи: в Одессе за два дня выпала двухмесячная норма осадков

Ни одна ливневая канализация не способна моментально увести такое количество воды с улиц города.

Мощные дождевые потоки разнесли по улицам города горы «случайного мусора» / "Думская"

В Одессе за два последних дня (3-4 августа) выпала двухмесячная норма осадков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского городского совета, на минувшие сутки в городе выпало аномальное количество осадков.

«По информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, с 3 по 4 августа в Одессе выпала двухмесячная норма осадков. В первые часы во время залпового ливня наблюдались подтопления улиц города, ситуация осложнялась непрекращающимся сильным дождем», - говорится в сообщении.

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Отмечается со ссылкой на специалистов, что ни одна ливневая канализация не способна моментально увести такое количество воды с улиц. В пресс-службе утверждают, что в Одессе работы по очистке ливневок ведутся постоянно, а накануне их выполнили дополнительно. Поэтому в течение часа после прекращения дождя на дорогах удалось обеспечить проезжаемость.

Мощные дождевые потоки разнесли по улицам города горы «случайного мусора», грязи и камней.

На данный момент работники коммунальных служб продолжают ликвидировать последствия непогоды. Вся подметально-уборочная техника и тракторы КП «Городские дороги» работают на дорогах Одессы. Сотрудники предприятия убирают грязь и камни.

Работники КП «Горзелентрест» выполняют работы по распиливанию и вывозу упавших деревьев, а специалисты КП «Одесгорсвет» восстанавливают оборванные и поврежденные линии сетей наружного освещения. Для выполнения работ созданы дополнительные бригады.

По состоянию на утро воскресенья было известно о более двух десятках поваленных деревьев, но на данный момент еще поступают сообщения об упавших деревьях и обрывах сетей электроснабжения.

В работах по ликвидации последствий стихии сегодня задействовано 965 работников коммунальных служб и 53 единицы спецтехники.

Выполнение данных работ находится на постоянном контроле первого вице-мэра Одессы Анатолия Орловского.

Как сообщал УНИАН, 3 августа в Одессе из-за сильного ливня ряд улиц затопило, было ограничено движение транспорта, на дорогах образовался транспортный коллапс. Пик непогоды пришелся на час ночи 4 августа. К проливному дождю добавился сильный штормовой ветер: сила северо-западного ветра достигала 15-20 м/с, порывы - до 25 м/с.

В результате порывов ветра повалено много деревьев и веток, оборваны воздушные линии электросетей, упала электрическая опора.

Сильными потоками дождевой воды на Деволановском спуске вырван ливневый коллектор. В результате камни, землю и фрагменты асфальтного покрытия потоками воды смыло на Таможенную площадь, где были припаркованы порядка десяти автомобилей.

Также сильный дождь стал причиной схода грунта на ул. Балковской с насыпи моста, расположенного возле Центрального автовокзала.