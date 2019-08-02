На Украину надвигается непогода: объявлено штормовое предупреждение

Ожидаются сильные дожди и град.

В Украине объявили штормовое предупреждение / фото УНИАН

Во многих областях Украины вследствие перемещения активного циклона ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Так, в южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины ожидаются грозы, местами сильные дожди, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, местами 25 м/с, в отдельных районах град (II уровень опасности).

Напомним, на выходных в Украине будет прохладно, во многих регионах пройдут дожди.