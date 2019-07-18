Погода на завтра: в Украине потеплеет, местами температура до +31° (видеопрогноз)
По всей стране завтра без осадков.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 19 июля, в Украине без осадков, на юге температура до +31°.
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Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +14°, днем до +28°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +15°, днем до +31°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +11°, днем до +26°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +13°, днем до +24°. В центре без осадков, температура ночью до +13°, днем до +27°.
Согласно народному прогнозу, 19 июля - день Сисоя, а такок Иеремия. Считалось, что в этот день полезно походить по земле босиком.
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 19 июля
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Погода в Украине
- Винница+21°... +11°
- Днепр+26°... +14°
- Донецк+29°... +13°
- Житомир+20°... +12°
- Запорожье+28°... +14°
- Ивано-Франковск+23°... +10°
- Киев+21°... +13°
- Кировоград+24°... +11°
- Луганск+29°... +14°
- Луцк+21°... +12°
- Львов+21°... +9°
- Николаев+28°... +14°
- Одесса+28°... +15°
- Полтава+23°... +13°
- Ровно+21°... +10°
- Симферополь+30°... +15°
- Сумы+21°... +12°
- Тернополь+21°... +9°
- Харьков+25°... +13°
- Херсон+27°... +15°
- Хмельницкий+22°... +9°
- Черкассы+23°... +11°
- Чернигов+20°... +13°
- Черновцы+24°... +12°
Виргиния, США
+ 24 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+24 °
Влажность:75 %
Давление:751 мм
Ветер: 3.7 м/с
Вероятность осадков:48 %
Восход:05:58
Закат20:33
Видимость:16 км
Фаза луны:
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