Погода на завтра: в Украине потеплеет, местами температура до +31° (видеопрогноз)

16:30, 18 июля 2019
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По всей стране завтра без осадков.

Завтра в Украине потеплеет / galleryua.com, viktort
Завтра в Украине потеплеет / galleryua.com, viktort

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 19 июля, в Украине без осадков, на юге температура до +31°.

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Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +14°, днем до +28°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +15°, днем до +31°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +11°, днем до +26°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +13°, днем до +24°. В центре без осадков, температура ночью до +13°, днем до +27°.

Согласно народному прогнозу, 19 июля - день Сисоя, а такок Иеремия. Считалось, что в этот день полезно походить по земле босиком.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#потепление
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