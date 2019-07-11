Погода на сегодня: в Украине будет прохладно и дождливо (карта)

Теплее всего будет на юге страны.

Сегодня в Украине местами пройдут дожди / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 11 июля в Украине сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди.

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Погода в Украине на сегодня. На востоке практически без осадков, температура до +21°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +25°.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +20°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +19°. В центре практически без осадков, температура до +22°.

Прогноз на 11 июля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 11 июля - преподобных Сергия и Германа. Кукушка в этот день перестала куковать - зима рано придет.

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