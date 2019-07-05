В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Пожарная опасность в Украине сохранится до конца недели.
Сегодня в большинстве областей Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность 5 класса.
Об этом предупредили в Укргидрометцентре.
"5 июля в Украине, кроме большинства районов северных, Волынской и Ивано-Франковской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, пожарная опасность в Украине сохранится до конца недели.
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