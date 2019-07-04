До конца недели в Украине будет сохраняться чрезвычайная пожарная опасность
В столице также в течение этих дней сохранится пожарная опасность 5 класса.
До конца этой недели в Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
Сегодня в Украине преимущественно сухая и прохладная погода, в отдельных областях пройдут дожди (карта)
"По прогнозу Укргидрометцентра, 4-7 июля в Украине будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность, лишь 4-6 июля в большинстве районов Волынской, Киевской, Черниговской, 4 июля и Житомирской областей высокая (4 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.
В столице также в течение этих дней сохранится пожарная опасность 5 класса.
Как сообщал УНИАН, сегодня в нескольких областях Украины объявили штормовое предупреждение.
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