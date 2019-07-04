Завтра в Киеве пасмурно, температура до +23°

17:30, 4 июля 2019
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Ночью похолодает до +13°.

Завтра в Киеве облачно / фото УНИАН
Завтра в Киеве облачно / фото УНИАН

По данным УНИАН Погода, завтра в столице ожидается пасмурная и прохладная погода. Столбики термометров днем поднимутся максимально до +23°.

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Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков в Киеве в четверг облачно без существенных осадков. Температура днем +18°...+23°, ночью похолодает до +13°. Ветер юго-западный до 6 м/с.

Солнце в столице 5 июля взойдет в 4.53, а сядет в 21.11.

Как сообщал УНИАН, завтра в Украине окончательно спадет жара, температура максимально поднимется до +29°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода в Киеве#погода на завтра
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