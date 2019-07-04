Завтра в Киеве пасмурно, температура до +23°
Ночью похолодает до +13°.
По данным УНИАН Погода, завтра в столице ожидается пасмурная и прохладная погода. Столбики термометров днем поднимутся максимально до +23°.
До конца недели в Украине будет сохраняться чрезвычайная пожарная опасность
Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков в Киеве в четверг облачно без существенных осадков. Температура днем +18°...+23°, ночью похолодает до +13°. Ветер юго-западный до 6 м/с.
Солнце в столице 5 июля взойдет в 4.53, а сядет в 21.11.
Как сообщал УНИАН, завтра в Украине окончательно спадет жара, температура максимально поднимется до +29°.
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Погода в Украине
- Винница+22°... +10°
- Днепр+25°... +13°
- Донецк+27°... +12°
- Житомир+21°... +10°
- Запорожье+26°... +15°
- Ивано-Франковск+23°... +9°
- Киев+21°... +11°
- Кировоград+26°... +10°
- Луганск+28°... +13°
- Луцк+21°... +10°
- Львов+22°... +8°
- Николаев+28°... +15°
- Одесса+28°... +17°
- Полтава+23°... +12°
- Ровно+20°... +9°
- Симферополь+27°... +16°
- Сумы+21°... +10°
- Тернополь+21°... +9°
- Харьков+24°... +13°
- Херсон+28°... +16°
- Хмельницкий+22°... +10°
- Черкассы+24°... +10°
- Чернигов+20°... +9°
- Черновцы+24°... +12°
Виргиния, США
+ 24 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+24 °
Влажность:86 %
Давление:753 мм
Ветер: 3.1 м/с
Вероятность осадков:32 %
Восход:05:49
Закат20:38
Видимость:16 км
Фаза луны:
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