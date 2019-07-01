Журналисты подсчитали, во сколько украинцам обходится борьба с жарой (видео)

11:31, 1 июля 2019
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В жаркие дни украинцы начинают больше тратить на воду, электроэнергию и лекарства.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Рост столбика термометра напрямую влияет на расходы украинцев. Чем жарче на улице, тем больше мы тратим на еду и электроэнергию.

Журналисты ТСН.Тиждень подсчитали как аномальная жара влияет на кошельки украинцев.

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На самые жаркие дни приходится пик потребления электричества. Горы угля на ТЭС тают, как мороженое, потому что включены едва ли не все кондиционеры страны. За комфорт жить под кондиционером украинцы переплачивают около 100-200 гривен в месяц.

Кроме того, в супермаркетах растет спрос на прохладительные напитки. По словам работников магазина, полки с водой в жару пустеют за считанные часы. К такому спросу подстраиваются и производители напитков, которые в дни аномальной жары увеличивают свои производства.

Также аномальная жара влияет на урожай. Убытки фермеров в последствии отражаются на ценах продуктов.

Как сообщал УНИАН, в этом году в Европе зафиксировали рекордную температуру в более +45°.

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Теги: #жара
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