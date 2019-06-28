Черниговом прошелся ураган (фото)

22:44, 28 июня 2019
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В нескольких местах в городе повалены деревья, повреждены линии электропередач.

В результате сильного ветра повалены деревья в центре города / фото t.me/Chernihiv_Operative
В результате сильного ветра повалены деревья в центре города / фото t.me/Chernihiv_Operative

В Чернигове ликвидируют последствия урагана. Как передает корреспондент УНИАН, в нескольких местах в городе повалены деревья, повреждены линии электропередач.

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Фото поваленных деревьев в областном центре Черниговщины обнародован в Телеграмм-канале "Чернигов-оперативный".

В частности, в результате сильного ветра повалены деревья в центре города - в сквере имени Богдана Хмельницкого, а также на улицах Казачьей и Защитников Украины.

Как уточнили в управлении ГСЧС в области, спасатели привлекались этой эпохи к расчистке территорий от поваленных деревьев в Чернигове на улицах Казачьей и Кольцевой. Кроме того, проводили необходимые работы в пгт. Седнев Черниговского района.

"В других случаях работы по расчистке проводят коммунальные службы", - пояснили в управлении.

фото t.me/Chernihiv_Operative
фото t.me/Chernihiv_Operative
фото t.me/Chernihiv_Operative
фото t.me/Chernihiv_Operative

Как сообщал УНИАН, в Одессе в результате непогоды, которая разыгралась накануне поздно вечером и в ночь на 28 июня, повалено 11 деревьев.

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Теги: #чернигов#ураган
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