По Одессе пронесся ураган (фоторепортаж)
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Коммунальщики приступили к уборке поваленных деревьев.
В Одессе вследствие непогоды, разыгравшейся кануне поздно вечером и в ночь на 28 июня, повалены 11 деревьев.
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Как сообщили УНИАН в КП «Горзелентрест», вл время шквального ветра и дождя повалены сразу шесть деревьев, сломаны крупные ветки в центральной части города.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Коммунальщики приступили к уборке поваленных деревьев.
По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня в Одессе и области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. В связи с этим КП «Горзелентрест» просит одесситов быть внимательными, не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач.
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