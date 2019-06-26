Погода в Украине на завтра: в большинстве областей будет дождливо, температура до +36° (карта)

16:30, 26 июня 2019
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В некоторых областях объявлено штормовое предупреждение.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

По данным УНИАН Погода, завтра, 27 июня, в большинстве областей Украины пройдут дожди с грозами. В то же время сохранится жаркая погода.

Погода в Украине на завтра

На востоке страны без осадков. Температура днем поднимется до +31°, ночью - +19°.

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В южных областях также жарко. Здесь столбики термометров днем поднимутся до +36°, ночью +19°...+21°.

На Западной Украине дожди с грозами. Температура днем от +25° на Волыни до +32° на Буковине, ночью +12°...+17°.

Жителям северных регионов синоптики также обещают дожди. Температура от +14° ночью до +29° днем.

В центральных областях преимущественно без осадков. Температура +28°...+33° днем, ночью до +18°. В Винницкой и Черкасской области возможны дожди с грозами.

Погода в Украине на 27 июня / УНИАН
Погода в Украине на 27 июня / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 27 июня - Елисей. Дождливый день обещает семь недель сильной непогоды с дождями.

Как сообщал УНИАН, на завтра в большинстве областей Украины объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #погода в Украине#погода на завтра
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