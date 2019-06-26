Погода в Украине на завтра: в большинстве областей будет дождливо, температура до +36° (карта)
В некоторых областях объявлено штормовое предупреждение.
По данным УНИАН Погода, завтра, 27 июня, в большинстве областей Украины пройдут дожди с грозами. В то же время сохранится жаркая погода.
Погода в Украине на завтра
На востоке страны без осадков. Температура днем поднимется до +31°, ночью - +19°.
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В южных областях также жарко. Здесь столбики термометров днем поднимутся до +36°, ночью +19°...+21°.
На Западной Украине дожди с грозами. Температура днем от +25° на Волыни до +32° на Буковине, ночью +12°...+17°.
Жителям северных регионов синоптики также обещают дожди. Температура от +14° ночью до +29° днем.
В центральных областях преимущественно без осадков. Температура +28°...+33° днем, ночью до +18°. В Винницкой и Черкасской области возможны дожди с грозами.
Согласно народному прогнозу, 27 июня - Елисей. Дождливый день обещает семь недель сильной непогоды с дождями.
Как сообщал УНИАН, на завтра в большинстве областей Украины объявлено штормовое предупреждение.
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Погода в Украине
- Винница+29°... +18°
- Днепр+29°... +17°
- Донецк+28°... +13°
- Житомир+30°... +18°
- Запорожье+29°... +16°
- Ивано-Франковск+31°... +18°
- Киев+30°... +19°
- Кировоград+29°... +15°
- Луганск+29°... +13°
- Луцк+30°... +21°
- Львов+32°... +20°
- Николаев+31°... +18°
- Одесса+31°... +19°
- Полтава+28°... +17°
- Ровно+29°... +20°
- Симферополь+30°... +15°
- Сумы+28°... +17°
- Тернополь+28°... +18°
- Харьков+27°... +17°
- Херсон+31°... +17°
- Хмельницкий+30°... +19°
- Черкассы+29°... +16°
- Чернигов+30°... +19°
- Черновцы+30°... +18°