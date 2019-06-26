Сегодня в Украине сухо и жарко, температура до +34° (карта)

По всей территории Украины без осадков.

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По данным Погода УНИАН, сегодня, 26 июня, в Украине сохранится жаркая погода без осадков. Днем столбики термометров максимально поднимутся до +34°.

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Погода в Украине на завтра. На востоке страны синоптики прогнозируют преимущественно солнечную погоду. Температура ночью - +15°...+17°, днем до +28°.

Жителей юга Украины также ожидает жаркая и солнечная погода. Днем температура поднимется до +34°, ночью +17...19°.

В северных регионах небольшая облачность. Столбики термометров поднимутся до +29° днем и до +18° ночью.

На западе страны местами переменная облачность. Днем +28°...+31°, ночью до +21°.

В центральных областях также без осадков. Днем 28°...29° тепла, ночью до +16°.

Погода в Украине на 26 июня / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 26 июня - день Акулины-гречишницы. Много насекомых — будет теплая и ясная погода. В лес 26 июня ходить не стоит - комары покусают.

Как сообщал УНИАН, уже с пятницы в Украину придет прохлада.

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