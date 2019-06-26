Сегодня в Украине сухо и жарко, температура до +34° (карта)
По всей территории Украины без осадков.
По данным Погода УНИАН, сегодня, 26 июня, в Украине сохранится жаркая погода без осадков. Днем столбики термометров максимально поднимутся до +34°.
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Погода в Украине на завтра. На востоке страны синоптики прогнозируют преимущественно солнечную погоду. Температура ночью - +15°...+17°, днем до +28°.
Жителей юга Украины также ожидает жаркая и солнечная погода. Днем температура поднимется до +34°, ночью +17...19°.
В северных регионах небольшая облачность. Столбики термометров поднимутся до +29° днем и до +18° ночью.
На западе страны местами переменная облачность. Днем +28°...+31°, ночью до +21°.
В центральных областях также без осадков. Днем 28°...29° тепла, ночью до +16°.
Согласно народному прогнозу, 26 июня - день Акулины-гречишницы. Много насекомых — будет теплая и ясная погода. В лес 26 июня ходить не стоит - комары покусают.
Как сообщал УНИАН, уже с пятницы в Украину придет прохлада.
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Погода в Украине
- Винница+28°... +17°
- Днепр+29°... +17°
- Донецк+28°... +15°
- Житомир+29°... +18°
- Запорожье+29°... +16°
- Ивано-Франковск+30°... +17°
- Киев+29°... +19°
- Кировоград+28°... +16°
- Луганск+28°... +15°
- Луцк+29°... +21°
- Львов+31°... +20°
- Николаев+30°... +18°
- Одесса+34°... +19°
- Полтава+27°... +17°
- Ровно+28°... +20°
- Симферополь+30°... +15°
- Сумы+27°... +17°
- Тернополь+28°... +17°
- Харьков+28°... +17°
- Херсон+30°... +17°
- Хмельницкий+29°... +18°
- Черкассы+29°... +16°
- Чернигов+29°... +18°
- Черновцы+29°... +17°