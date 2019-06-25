В Киеве сегодня солнечно, температура до +28°
Ночью температура опустится до +17°.
По данным Погода УНИАН, во вторник, 25 июня, в Киеве будет сухая и солнечная погода. Температура днем поднимется до +28°.
На выходных в Киеве зафиксировали сразу три температурных рекорда
Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, сегодня в Киеве будет ясно и безоблачно. Температура днем до +28°, ночью - до +17°. Ветер северо-восточный, 4,8 м/сек.
Солнце в столице сегодня взошло в 4.47, а зайдет в 21.13.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине сохранится жаркая погода без осадков.
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- Винница+27°... +14°
- Днепр+31°... +17°
- Донецк+30°... +17°
- Житомир+27°... +15°
- Запорожье+31°... +19°
- Ивано-Франковск+28°... +14°
- Киев+28°... +17°
- Кировоград+30°... +16°
- Луганск+31°... +17°
- Луцк+26°... +13°
- Львов+27°... +14°
- Николаев+30°... +19°
- Одесса+33°... +21°
- Полтава+29°... +16°
- Ровно+26°... +14°
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- Тернополь+26°... +12°
- Харьков+29°... +17°
- Херсон+32°... +20°
- Хмельницкий+27°... +13°
- Черкассы+30°... +16°
- Чернигов+29°... +15°
- Черновцы+28°... +16°
Виргиния, США
+ 23 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+23 °
Влажность:57 %
Давление:749 мм
Ветер: 5.4 м/с
Вероятность осадков:11 %
Восход:05:45
Закат20:39
Видимость:9 км
Фаза луны:
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