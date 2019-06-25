В Киеве сегодня солнечно, температура до +28°

08:30, 25 июня 2019
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Ночью температура опустится до +17°.

Сегодня в Киеве будет тепло и солнечно / фото УНИАН
Сегодня в Киеве будет тепло и солнечно / фото УНИАН

По данным Погода УНИАН, во вторник, 25 июня, в Киеве будет сухая и солнечная погода. Температура днем поднимется до +28°.

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Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, сегодня в Киеве будет ясно и безоблачно. Температура днем до +28°, ночью - до +17°. Ветер северо-восточный, 4,8 м/сек.

Солнце в столице сегодня взошло в 4.47, а зайдет в 21.13.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине сохранится жаркая погода без осадков.

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Теги: #погода в Киеве
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