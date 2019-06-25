Сегодня в большинстве областей Украины солнечно, температура до +33° (карта)

08:00, 25 июня 2019
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Жарче всего будет на юге страны.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 25 июня, в Украине будет сухая и солнечная погода. Температура днем поднимется до +33°.

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Погода в Украине на сегодня. На востоке страны ожидается облачная и жаркая погода. Ночью столбики термометров поднимутся до +32°, ночью - до 19° тепла.

На западе Украины солнечно. Температура ночью +12°...+15°, днем до +28°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +17°, днем до +29°. В центральных регионах без осадков. Температура ночью +15°...+18°, днем до +33°.

Жарче всего сегодня будет на юге. Здесь температура поднимется до +33° тепла днем, ночью - до +21°.

Погода в Украине на 25 июня / фото УНИАН
Погода в Украине на 25 июня / фото УНИАН

По народному прогнозу, 25 июня — Онуфрия, Оноприя. На Оноприя обильные росы — на хороший урожай.

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Теги: #непогода в Украине
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