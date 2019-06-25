Сегодня в большинстве областей Украины солнечно, температура до +33° (карта)
Жарче всего будет на юге страны.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 25 июня, в Украине будет сухая и солнечная погода. Температура днем поднимется до +33°.
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Погода в Украине на сегодня. На востоке страны ожидается облачная и жаркая погода. Ночью столбики термометров поднимутся до +32°, ночью - до 19° тепла.
На западе Украины солнечно. Температура ночью +12°...+15°, днем до +28°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +17°, днем до +29°. В центральных регионах без осадков. Температура ночью +15°...+18°, днем до +33°.
Жарче всего сегодня будет на юге. Здесь температура поднимется до +33° тепла днем, ночью - до +21°.
По народному прогнозу, 25 июня — Онуфрия, Оноприя. На Оноприя обильные росы — на хороший урожай.
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Погода в Украине
- Винница+27°... +14°
- Днепр+31°... +17°
- Донецк+30°... +17°
- Житомир+27°... +15°
- Запорожье+31°... +19°
- Ивано-Франковск+28°... +14°
- Киев+28°... +17°
- Кировоград+30°... +16°
- Луганск+31°... +17°
- Луцк+26°... +13°
- Львов+27°... +14°
- Николаев+30°... +19°
- Одесса+33°... +21°
- Полтава+29°... +16°
- Ровно+26°... +14°
- Симферополь+28°... +20°
- Сумы+27°... +15°
- Тернополь+26°... +12°
- Харьков+29°... +17°
- Херсон+32°... +20°
- Хмельницкий+27°... +13°
- Черкассы+30°... +16°
- Чернигов+29°... +15°
- Черновцы+28°... +16°
Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+22 °
Влажность:57 %
Давление:748 мм
Ветер: 5.4 м/с
Вероятность осадков:11 %
Восход:05:45
Закат20:39
Видимость:16 км
Фаза луны:
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