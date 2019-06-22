Когда спадет жара в Киеве и уменьшатся вредные примеси в воздухе - в ГСЧС дали прогноз
В воскресенье, 23 июня, синоптики обещают дожди лишь отдельным регионам.
В Киеве до сих пор нечем дышать – из-за сухой жаркой погоды, которая стабильно установилась с 10 июня, отсутствия значительного ветра, наличия в приземном слое воздуха задерживающих слоев, отсутствия перемешивания приземного воздуха с верхними слоями, происходило накопление вредных примесей загрязняющих веществ в приземном слое воздуха.
В Европу на следующей неделе придет невероятная жара
В Государственной службе по вопросам чрезвычайных ситуаций констатируют, что с 10 июня наблюдалось постепенное накопление загрязняющих веществ, особенно диоксида азота NO2 и формальдегида. Наибольшая концентрация загрязняющих веществ наблюдается в конце недели (в пятницу), за выходные концентрация немного уменьшается, а начиная с понедельника снова постепенно возрастает, что свидетельствует о влиянии автотранспорта.
Радиационная обстановка в Киеве и области стабильная, мощность экспозиционной дозы на поверхности грунта и содержание радионуклидов в воде не превышают допустимых значений.
В течение 22-25 июня синоптическая ситуация в Киеве существенно не изменится. Улучшение ситуации ожидается в последние дни июня.
Тем временем, в воскресенье, 23 июня, синоптики обещают дожди лишь отдельным регионам. Дневная температура в большинстве регионов будет достигать 34 градусов.
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