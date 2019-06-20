В результате мощного землетрясения в Японии пострадали 26 человек
Ожидается, что в течение следующей недели землетрясения могут произойти в северо-восточных регионах Японии.
В результате землетрясения магнитудой 6,7, которое произошло 18 июня у северо-восточных берегов Японии, пострадали 26 человек.
Жертвами землетрясения в Китае стали 11 человек
Тысячи людей были вынуждены искать кров в эвакуационных центрах, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Из числа пострадавших 17 человек находились в префектуре Ямагата, которая пострадала больше всего, по 4 человека - в префектурах Ниигата и Мияги, еще один - в префектуре Исикава.
Ожидается, что в течение следующей недели аналогичные по силе землетрясения могут произойти в северо-восточных регионах, таких как префектуры Ямагата и Ниигата.
Напомним, в результате землетрясения магнитудой 6,0, которое произошло в провинции Сычуань на юго-западе Китая, погибли 13 человек, 199 получили травмы.
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