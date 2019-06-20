В результате мощного землетрясения в Японии пострадали 26 человек

Ожидается, что в течение следующей недели землетрясения могут произойти в северо-восточных регионах Японии.

Последствия землетрясения в Японии / REUTERS

В результате землетрясения магнитудой 6,7, которое произошло 18 июня у северо-восточных берегов Японии, пострадали 26 человек.

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Тысячи людей были вынуждены искать кров в эвакуационных центрах, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Из числа пострадавших 17 человек находились в префектуре Ямагата, которая пострадала больше всего, по 4 человека - в префектурах Ниигата и Мияги, еще один - в префектуре Исикава.

Ожидается, что в течение следующей недели аналогичные по силе землетрясения могут произойти в северо-восточных регионах, таких как префектуры Ямагата и Ниигата.

Напомним, в результате землетрясения магнитудой 6,0, которое произошло в провинции Сычуань на юго-западе Китая, погибли 13 человек, 199 получили травмы.