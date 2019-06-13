Завтра в Украине без осадков, температура до +31° (видеопрогноз)

16:30, 13 июня 2019
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Во всех регионах завтра будет жарко.

Завтра в Украине будет жарко / УНИАН
Завтра в Украине будет жарко / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 14 июня в Украине без осадков, местами температура до +31°.

Сухо и жарко: синоптик дала прогноз погоды в Украине на следующую неделю

Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +14°, днем до +30°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +18°, днем до +31°.

На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +14°, днем до +31°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +19°, днем до +31°. В центре без осадков, температура ночью до +18°, днем до +31°.

Согласно народному прогнозу, 14 июня - Устина и Харитона. Если пойдет дождь, то до конца месяца, а когда солнечно, то на хороший налив колосьев.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#жара
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