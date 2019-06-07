В Черновицкой области в результате сильного ливня река вышла из берегов, затопив село
В результате стихии подтоплены около 20 приусадебных участков с жилыми домами и ресторан.
В Черновицкой области в результате сильного ливня, который прошел после обеда 6 июня, река Дерелуй вышла из берегов, затопив улицы села Великий Кучуров Сторожинецкого района.
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Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении ГСЧС в Черновицкой области, в результате вчерашней стихии подтоплено около 20 приусадебных участков с жилыми домами и ресторан.
«На улицах села протекали настоящие реки воды», - отметили в ведомстве.
По информации спасателей, примерно в 22:00 четверга уровень реки Дерелуй вернулся в свое русло, вода ушла и больше не угрожает местным жителям и их домам.
Кроме того, в результате сильных осадков вчера произошел карстовый обвал на территории пункта пропуска «Мамалыга» (украинско-молдавской границы и частично в санитарно-защитной зоне Ивано-Франковской дирекции железнодорожных перевозок Львовской железной дороги.
Как сообщили в Черновицкой ОГА, в случае дальнейшего обвала и увеличения его размера, будет ограничено движение поездов через железнодорожную колею «Черновцы-Ларга».
Напомним, в ночь на 7 июня в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач было обесточено 68 населенных пунктов в 5 областях Украины.
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