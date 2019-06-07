В Украине из-за непогоды обесточены 68 населенных пунктов

На Киевщине обесточено 37 населенных пунктов.

Из-за непогоды обесточены почти 70 населенных пунктов / фото: УНИАН

В ночь на 7 июня в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач было обесточено 68 населенных пунктов в 5 областях Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, из-за непогоды в Киевской области обесточены 37 н.п., Житомирской - 24 н.п., Днепропетровской - 3 н.п., Херсонской - 3 н.п. и Кировоградской - 1 н. п.

Напомним, в пятницу, 7 июня, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.