Погода на выходные: первые дни июня в Украине будут жаркими (карта)

Местами пройдут дожди с грозами.

На выходных в Украине будет жарко / УНИАН

На выходных в большинстве регионов Украины будет жарко, местами пройдут дожди с грозами.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +17°, днем +26°. В воскресенье пройдет дождь с грозой, +18°...+27°.

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Во Львове в субботу без осадков, ночью +11°, днем +22°. В воскресенье переменная облачность, +14°…+25°.

В Луцке в субботу ночью +14°, днем +24°, солнечно. В воскресенье ночью +14°, днем +25°, пройдет дождь.

В Виннице в субботу пройдет дождь с грозой, температура воздуха +14°...+24°. В воскресенье до +25°, гроза.

Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +19°, днем +33°. В воскресенье +20°...+33°.

Погода в Харькове: в субботу гроза, температура ночью +18°, днем +28°. В воскресенье +19°...+30°, пройдет дождь.

Прогноз на 1 июня / УНИАН

Прогноз на 2 июня / УНИАН

В Днепре в субботу гроза, температура ночью +19°, днем +30°. В воскресенье дождь с грозой, температура воздуха +19°...+31°.

В Симферополе завтра будет солнечно, +17°...+30°. В воскресенье +19°...+31°, без осадков.

Жителям Мариуполя на субботу обещают переменную облачность, температура ночью +20°, днем +31°. В воскресенье солнечно, температура до +31°.

В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью +18°, днем +32°. В воскресенье температура до +31°, солнечно.

В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +18°, днем +32°. В воскресенье +18°...+31°, облачно с прояснениями.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу пройдет дождь, температура до +14°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью +10°, днем +17°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +11°, днем +20°. В воскресенье ливень, ночью +13°, днем до +23°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +22°. В воскресенье температура до +23°, переменная облачность.

В Сваляве завтра без осадков, +22°, в воскресенье пройдет дождь с грозой, температура воздуха +13° …+21°.

В Затоке в субботу солнечно, ночью +19°, днем +30°. В воскресенье без осадков, температура до +29°.

В Бердянске завтра ясно, температура до +29°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +23° …+28°.

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