Погода на выходные: первые дни июня в Украине будут жаркими (карта)
Местами пройдут дожди с грозами.
На выходных в большинстве регионов Украины будет жарко, местами пройдут дожди с грозами.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +17°, днем +26°. В воскресенье пройдет дождь с грозой, +18°...+27°.
В Украине сегодня местами пройдут дожди с грозами, температура до +32° (карта)
Во Львове в субботу без осадков, ночью +11°, днем +22°. В воскресенье переменная облачность, +14°…+25°.
В Луцке в субботу ночью +14°, днем +24°, солнечно. В воскресенье ночью +14°, днем +25°, пройдет дождь.
В Виннице в субботу пройдет дождь с грозой, температура воздуха +14°...+24°. В воскресенье до +25°, гроза.
Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +19°, днем +33°. В воскресенье +20°...+33°.
Погода в Харькове: в субботу гроза, температура ночью +18°, днем +28°. В воскресенье +19°...+30°, пройдет дождь.
В Днепре в субботу гроза, температура ночью +19°, днем +30°. В воскресенье дождь с грозой, температура воздуха +19°...+31°.
В Симферополе завтра будет солнечно, +17°...+30°. В воскресенье +19°...+31°, без осадков.
Жителям Мариуполя на субботу обещают переменную облачность, температура ночью +20°, днем +31°. В воскресенье солнечно, температура до +31°.
В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью +18°, днем +32°. В воскресенье температура до +31°, солнечно.
В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +18°, днем +32°. В воскресенье +18°...+31°, облачно с прояснениями.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу пройдет дождь, температура до +14°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью +10°, днем +17°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +11°, днем +20°. В воскресенье ливень, ночью +13°, днем до +23°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +22°. В воскресенье температура до +23°, переменная облачность.
В Сваляве завтра без осадков, +22°, в воскресенье пройдет дождь с грозой, температура воздуха +13° …+21°.
В Затоке в субботу солнечно, ночью +19°, днем +30°. В воскресенье без осадков, температура до +29°.
В Бердянске завтра ясно, температура до +29°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +23° …+28°.
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Погода в Украине
- Винница+22°... +15°
- Днепр+32°... +19°
- Донецк+32°... +17°
- Житомир+22°... +14°
- Запорожье+32°... +19°
- Ивано-Франковск+20°... +12°
- Киев+25°... +17°
- Кировоград+31°... +18°
- Луганск+33°... +17°
- Луцк+21°... +11°
- Львов+20°... +10°
- Николаев+30°... +17°
- Одесса+31°... +18°
- Полтава+30°... +20°
- Ровно+20°... +10°
- Симферополь+31°... +16°
- Сумы+29°... +18°
- Тернополь+20°... +12°
- Харьков+32°... +19°
- Херсон+31°... +17°
- Хмельницкий+20°... +14°
- Черкассы+29°... +18°
- Чернигов+25°... +15°
- Черновцы+21°... +15°