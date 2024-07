"Мадам Клико" и другие кинопремьеры недели: что посмотреть на выходных

УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок этой недели – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

В ожидании третьего "Дэдпула", эта неделя выдалась довольно скромной на новинки в украинский кинотеатрах. Главной премьерой недели станет биографическая драма "Мадам Клико", которая расскажет о женщине, которая более двух веков назад создала один из самых известных брендов игристых вин.

Также на больших экранах можно будет посмотреть семейный анимационный фильм "Нина и секреты Ежика", фильм ужасов "Освободи нас. Древнее пророчество", триллер "Собиратель костей" и комедию "Друзья навсегда".

Тем временем, онлайн на Netflix выйдет романтическая комедия "Упаду к твоим ногам".

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Мадам Клико

Widow Clicquot (США, 2023, драма/биография)

Главная героиня фильма Барб-Николь Клико семь лет жила в счастливом браке. Но когда ее муж умер, у нее не было времени на горе – на ее плечи упал огромный бизнес, который переживал не лучшие времена. Барб-Николь вложила всю свою энергию и решимость, чтобы вернуть славу империи своего мужа и вписать свое имя в историю. Сегодня, более двух веков спустя, всемирно известная компания-производитель шампанских вин "Вдова Клико" является особой гостьей на пышных собраниях.

Главные роли в фильме исполнили Хейли Беннетт ("Великолепная семерка", "Девушка в поезде", "Дьявол всегда здесь"), Том Старридж ("Рок-волна", "Бархатная бензопила", сериал "Песочный человек") и Сэм Райли ("Контроль", "Колдунья", "Гордость и предубеждение и зомби").

Снял фильм британский режиссер Томас Неппер, наиболее известный по работе над сериалом "Колесо времени".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 100% одобрение от критиков. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили его в 71 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Нина и секреты Ежика

Nina et le secret du hérisson /Nina and the Hedgehog's Secret (Франция, Люксембург, 2023, приключения/семейный/анимация)

Главная героиня фильма – девочка Нина, которая убеждена: на заводе, где работал ее папа, есть сокровище. Но страшный пес и его хозяин охраняют это место, поэтому попасть туда непросто. К счастью, Нина не одна. Маленький Ежик из сказок отца Нины может подсказать ей гениальные идеи по спасению будущего.

Анимацию создал опытный дуэт Алена Ганьоля и Жана-Лу Фелисиоли, в свое время номинированный на премию "Оскар" за мультфильм "Кот в Париже".

В оригинальной французской версии героев озвучили такие звезды кино, как Одри Тоту ("Амели", "Коко Шанель") и Гийом Кане ("Пляж", "Влюбись в меня, если осмелишься").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,8 из 10 баллов.

Освободи нас. Древнее пророчество

Deliver Us (США, Эстония, 2024, ужасы)

Когда монахиня в отдаленном монастыре заявляет о непорочном зачатии, кардинал посылает молодого, но опытного священника отца Фокса для расследования. Ватикан обеспокоен, что может сбыться древнее пророчество, якобы непорочная дева родит близнецов, один из которых – добро, другой – зло. После рождения младенцев мрак сгущается, и отец Фокс – единственный, кто должен противостоять злу, пока одержимость дьяволом не захватила весь мир.

Главную роль в фильме исполнил Ли Рой Кунц (он также является сорежиссером фильма), наиболее известный по сериалу "Милые обманщицы". Также в фильме задействованы Томас Кречман ("Пианист", "Мстители: Эра Альтрона", "Индиана Джонс и реликвия судьбы") и Александр Сиддиг ("Демоны Да Винчи", сериалы "Фундация", "Шантарам").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 4,8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 65% одобрения от критиков и 62% от зрителей.

Собиратель костей

Boneyard (США, 2024, триллер/боевик)

ФБР отправляет своих лучших агентов на поиски жестокого преступника, на счету которого уже более десятка убитых женщин. Полиция также уделяет делу первоочередное внимание, но лишь детективу Ортеге удается выйти на след убийцы. После исчезновения его племянницы дело приобретает еще более опасное развитие, и каждый, кто участвует в расследовании, становится подозреваемым.

Главную роль в фильме исполнил оскароносный Мел Гибсон ("Безумный Макс", "Храброе сердце", "Страсти Христовы"), который в последнее время зачастил сниматься в третьесортных боевиках с сомнительными рейтингами.

Так, сейчас оценка фильма на IMDb составляет лишь 4,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 29% одобрения от критиков и 49% от зрителей.

Друзья навсегда

Das Beste kommt noch! (Германия, 2023, комедия)

Несмотря на то, что они совершенно разные, Артур и Феликс всегда были лучшими друзьями. Один – спокойный и застенчивый, второй – хулиган, который обожает вечеринки и живет на полную. Однажды Артур случайно узнает, что его друг смертельно болен. Поскольку он не решается сказать Феликсу правду, из-за путаницы, Феликс думает, что это его лучший друг умирает. И он начинает заботиться об Артуре, пытаясь выполнить все его желания, а вместе с тем и свои: украсть "Мерседес", погладить верблюда, пойти на свидание и отправиться в путешествие.

Главную роль в фильме исполнил один из самых известных немецких актеров нулевых Тиль Швайгер ("Достучаться до небес", "Красавчик", "Бесславные ублюдки"). Он же выступил его режиссером.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 4,4 из 10 баллов.

Упаду к твоим ногам

Find Me Falling (США, Кипр, 2024, романтика/комедия)

После провального альбома-возвращения рок-звезда возвращается в дом на склоне скалы на Кипре, чтобы увидеть, что его новую жизнь осложняют неожиданные посетители в лице потенциальных самоубийц – и давняя любовь.

Главную роль в фильме исполнил американский актер и певец Гарри Конник-младший ("P.S. Я люблю тебя", "История дельфина").

Фильм станет доступен на Netflix 19 июля 2024 года.

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, и самые интересные сериалы июля 2024 года – на этой неделе на Peacock стартует эпический пеплум "Те, кто скоро умрет" с Энтони Хопкинсом, а на Apple TV+ состоится премьера триллера "Леди в озере" с Натали Портман. Тем временем, AMC запустит финальный сезон постапокалиптического сериала "Сквозь снег".

Марина Григоренко