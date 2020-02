Афроукраинцы, домашнее насилие и модные тренды: как прошел второй полуфинал Нацотбора на Евровидение 2020

Первый полуфинал Нацотбора был одним из скучнейших за последние три года. Эту мысль телезрителей озвучил со сцены бессменный ведущий национального отбора - Сергей Притула. Проблема первого полуфинала была в том, что у большинства артистов были далеко не самые лучшие песни и та же Jerry Heil после хитовой «Охрана, отмена» не смогла удивить публику незатейливой песней Vegan. Единственными, кто качественно выделялся на фоне остальных, стала группа Go_А.

В этот раз все было иначе. Организаторы не стали нагнетать интригу и с первых минут выпустили на сцену «темных лошадок» конкурса - коллективы MOONZOO feat. FMF Sure и FO SHO.

MOONZOO feat. FMF Sure

Украинская электронная группа создана во Львове, с американским «легионером», который прибыл в Украину из Калифорнии, чтобы работать в сфере IT, но нашел себя в искусстве. Ребята исполнили крутой танцевальный трек Maze в стиле Sad Dance.

Песня прозвучала уверенно и фирменно, с мощными рэп-вставками, но она больше подошла бы для ночного клуба, чем для сцены международного конкурса. Это и отметили зрители, поставив парням всего 2 балла. Однако судьи не были так категоричны, особенно учитывая хорошее выступление коллектива и тот факт, что на Евровидении часто побеждают неформатные композиции.

FO SHO

Вторыми на сцену вышли три сестры-афроукраинки из коллектива FO SHO. В прошлом году девушки уже взорвали интернет своим клипом XTRA и другими работами. У них эффектные образы и великолепные голоса. А потому было странно, что для национального отбора они подготовили песню BLCK SQR.

Сама по себе эта композиция хороша - в ней много сатиры и она неплохо раскрывает вокальные данные девушек. Но, как выразился бы один из судей нацотбора Виталий Дроздов, у нее совершенно нет хука, цепляющего припева или рефрена. Возможно, именно поэтому и судьи, и зрители поставили им по три балла. Но как трио девушки имеют огромный потенциал.

Элина Иващенко

Третьей на сцене второго полуфинала Нацотбора появилась фаворитка конкурса - Элина Иващенко. Многие эксперты были уверены в победе этой артистки. Во-первых, она в свое время стала победительницей третьего сезона шоу «Голос. Дети», в прошлом году победила в десятом сезоне «Х-фактора». То есть, голос у Элины, безусловно, есть. А, во-вторых, вместе с музыкальным продюсером Нацотбора Русланом Квинтой девушка успела записать саундтрек к одному из украинских фильмов. А, значит, есть и связи.

К слову, ее номер был самым эффектным во втором полуфинале. И не столько из-за вокала, сколько из-за постановки. В ней была обыграна инсталляция турецкого художника на тему домашнего насилия. Но не все оценили такую социальную тему, во многом потому, что сама артистка, слава богу, от него не пострадала. То есть, была видна некая фальшь и попытка поиграть на болезненной теме. Хотя и песня, и номер были исполнены на высоком уровне. Поэтому удивительно, что судьи со зрителями снова сошлись во мнениях, поставив Иващенко всего по 4 балла.

Александр Порядинский

Следующим на сцену вышел еще один победитель «Х-фактора» - Александр Порядинский. С момента своего выступления на песенном шоу артист сбросил 60 кг и пришел на Нацотбор с песней Savior.

От других участников Александр выгодно отличался сильным низким вокалом. Но вот номер подкачал. Артист просто статично стоял, пока за его спиной крутилась скучная заставка в духе Windows Media Player. Судьи отметили талант Александра, но не оценили постановку, за что дали только 2 балла. Зрители были более благосклонны, они поставили артисту 6 баллов, но для прохода в финал этого все равно оказалось мало.

GARNA

GARNA - певица из Луганска Алена Левашева, которая в составе симфонического кроссовер оркестра PrimeOrchestra успела исполнить все мыслимые мировые хиты, в этом году решила попробовать свои силы в сольном творчестве.

На сцену второго полуфинала Нацотбора она пришла с песней Who we are?, которая хоть и показала вокальные данные певицы, но все же была очень форматной. Ни зрители, ни судьи не оценили это и поставили по одному баллу.

KHAYAT

Единственным из участников, кто второй год подряд пришел пробовать свои силы на Нацотборе, оказался KHAYAT. В прошлом году с лиричной песней Ever артист не прошел дальше полуфинала. В этом же году ему повезло больше.

Несмотря на жуткий акцент, песня Call For Love позволила Андрею Хайату попасть в финал национального отбора на Евровидение. Тут мнение зрителей и жюри снова сошлось - ему поставили по 7 баллов, отметив большой рост Хайата, как артиста. Андрей и правда стал более тонко вплетать фольклорные мотивы в песни и показал хороший номер.

David Axelrod

Предпоследним претендентом на место в финале Нацотбора стал David Axelrod. Стоит отметить, что это не бывший старший советник президента США, а украинский певец Владимир Ткаченко. Артист уже пару лет как официально сменил имя и фамилию. На сцене он в образе, прости Господи, Киркорова 15-летнеей давности, с «ангелами» на бэк-вокале, спел песню Horizon.

Это качественная композиция, исполненная сильным голосом, но она совершенно форматная. Трудно сказать, какую изюминку в ней нашли судьи, но они поставили Дэвиду 6 баллов из 8-ми возможных. Зрители чуть хуже оценили номер и присудили 5 баллов. Однако в сумме это позволило артисту попасть в финал.

TVORCHI

Закрывал второй полуфинал тернопольский дуэт TVORCHI с еще одним «легионером» на вокале - Джефри Кенни. Они исполнили песню Bonfire. Электронный трек в танцевальном стиле хоть и звучал достойно, но до песни тех же MOONZOO feat. FMF Sure явно не дотягивал. Возможно, сыграло то, что Bonfire имела более четкую структуру и была исполнена одним вокалистом, но и судьи, и зрители поставили высший балл именно группе TVORCHI.

Таким образом, три последних участника попали в финал Нацотбора, где поборются за право представлять Украину в Роттердаме с победителями первого полуфинала - KRUTЬ, Jerry Heil и Go_A.

Чего ждать от финала

В финале Нацотбора будет всего две форматные песни - Vegan от Jerry Heil - очередное заигрывание с социально значимой темой, хоть и в веселой форме. А также призванная растопить сердца, лиричная песня Horizon от Дэвида Аксельрода.

В фольклорном жанре будут соперничать сразу три артиста - KHAYAT, KRUTЬ и Go_A. Каждый из них хоть и опирается на народные мотивы, но работает в своем уникальном стиле, и тут зрителям и судьям будет сложнее всего с выбором. Противостоять же украинской айдентике будет электронная музыка от афротернопольского дуэта TVORCHI, у которых немало шансов на победу, учитывая, как необычно они будут смотреться, представляя Украину на Евровидении 2020.

Узнать кто из шестерки финалистов поедет в Роттердам на 65-й юбилейный песенный конкурс Евровидение можно будет 22 февраля.

Сергей Коршунов