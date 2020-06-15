Красивые и ароматные рогалики: как приготовить аппетитное лакомство

Сладкие рогалики будут прекрасным дополнением к семейному чаепитию!

Рогалики – это очень вкусная домашняя выпечка, которая просто тает во рту!

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Обычно такая ароматная, нежная и аппетитная выпечка бывает со сладкой начинкой – разнообразным повидлом, сгущенным молоком, ягодами, фруктами, сухофруктами, орехами, маком и множеством других. Однако возможны и несладкие рогалики.

Тесто для них тоже может быть любым: дрожжевое, песочное, творожное, слоеное. Делаются рогалики в форме полумесяца. Именно благодаря такой форме они и получили название – своим изгибом эта выпечка напоминает рога.

Простые, но бесподобные на вкус рогалики – замечательные лакомство к семейному чаепитию!

Рогалики с вишней

Мука - 4 ст.

Маргарин - 250 г

Сметана - 1 ст.

Дрожжи - 25 г

Вишня

Яйцо куриное - 1 шт.

Молоко (или вода)

Сахар - 1 ч. л.

Дрожжи раскрошить и залить теплой водой или молоком, добавить сахар и поставить в теплое место минут на 20, пока не получится пенная шапочка.

Вишню откинуть на сито, чтобы стекла жидкость. Муку растереть с маргарином в крошку.

Влить в муку с маргарином дрожжи и сметану и замесить тесто. Дать ему минут 15 отдохнуть.

Тесто разделить на 4 части. Каждую часть раскатать в тонкую лепешку, разрезать на 8 треугольников, выложить начинку на широкую часть и защипнуть ее таким образом, чтобы не потекла вишня.

Подготовить две тарелочки: одна со взбитым яйцом, другая – с сахаром, смешанным с ванилью.

Каждый рогалик мокнуть сначала в яйцо, а затем в сахар и выложить на противень. Выпекать до готовности, примерно 20 минут.

Творожные рогалики с шоколадом

Творог - 300 г

Сливочное масло - 100 г

Сахар - 2,5 ст. л.

Разрыхлитель - 1,5 ч. л.

Пшеничная мука - 260 г

Шоколад черный - 60 г

Творог соединить с маслом комнатной температуры и двумя ложками сахара. Перемешать творог с маслом и сахаром и всыпать муку, смешанную с разрыхлителем. Замесить тесто.

Полученное творожное тесто разделить на две части. Раскатать сначала одну часть теста, с помощью тарелки вырезать круг. Обрезки отложить.

Круг творожного теста разделить на 8 сегментов-треугольников. Шоколад нарезать удобными кусочками. На широкую сторону треугольников теста разложить по кусочку шоколада. Закрывая шоколад, скрутить рогалики, в том числе и из обрезок теста.

Готовые рогалики переложить на противень и посыпать сахаром (примерно 0,5 столовой ложки). Выпекать творожные рогалики в прогретой до 200°С духовке 20-25 минут.

Рогалики с марципаном

Молоко - 250 мл

Сахар - 3 ст. л.

Ванильный сахар - 10 г

Яйцо - 1 шт.

Желток яичный - 1 шт.

Масло сливочное - 70 г (+ для смазывания готовых булочек)

Мука - 2,5 ст.

Масло растительное - 2 ст. л.

Дрожжи сухие - 1 ч. л.

Сыр сливочный - 125 г

Марципан - 100 г (1 батончик в шоколаде)

Просеять муку, добавить соль и дрожжи. Влить теплое молоко и растопленное сливочное масло. Взбить яйцо с сахаром и ванильным сахаром и добавить в молочную смесь. Замесить мягкое тесто, подливая понемногу растительное масло. Накрыть тесто пленкой и положить в теплое место.

Обмять подошедшее тесто и разделить на равные кусочки размером со среднее яйцо. Сливочный сыр комнатной температуры размять вилкой. Батончик марципана в шоколаде разделить на равные части по количеству шариков теста. Раскатать каждый шарик теста в овал и нанести на один конец 4-5 надрезов. На другой конец выложить ложечку творога дорожкой и положить сверху марципан.

Свернуть рогалики и уложить на застеленный пергаментом противень. Подождать, пока они увеличатся в объеме вдвое. Смазать взбитым с ложкой молока желтком и выпекать в прогретой до 180°С духовке до румяной корочки.

Готовые рогалики смазать прямо на противне сливочным маслом и горячими переложить на деревянную доску. Прикрыть полотенцем и дать остыть. Перед подачей рогалики можно присыпать сахарной пудрой.

Рогалики с клубничным джемом

Масло сливочное - 100 г

Мука - 200 г

Сметана - 100 г

Разрыхлитель теста - 1 ч. л.

Джем - 100 г

Сахарная пудра - 1 ст. л.

Для этих рогаликов надо сделать два вида теста.

Тесто №1: мука (100 г) просеять с разрыхлителем (0,5 чайной ложки), добавить все указанное сливочное масло и замесить тесто.

Тесто № 2: мука (100 г) просеять с разрыхлителем (0,5 чайной ложки), добавить всю сметану и замесить тесто.

В результате получатся два шарика теста.

Стол присыпать мукой, раскатать тесто, которое со сметаной, не слишком тонко. Сверху накрыть слоем теста со сливочным маслом. Немного раскатать их вместе.

Сложить тесто конвертом, и снова раскатать в прямоугольный пласт, затем снова свернуть конвертом и раскатать. Такую процедуру повторить 3-4 раза.

Тесто завернуть в пакетик и убрать в холодильник на 30 минут.

Достать тесто из холодильника, раскатать в прямоугольный пласт, толщина примерно 0,5 см. Разрезать на две полосы, затем на квадраты и каждый квадрат на треугольники. Или лучше сразу полосу нарезать на треугольники.

На большую сторону треугольника нанести джем, завернуть рогалик от большего края к меньшему.

Выложить рогалики на противень. Выпекать в течение 15 минут при температуре 180-200°С. Румяные рогалики посыпать сахарной пудрой.

Творожные рогалики с орехами и сгущенкой

Творог - 100 г

Маргарин сливочный - 100 г

Сахар - 100 г

Ванильный сахар - 1 ч. л.

Мука - 1,5 ст.

Сода - 1 щепотка

Вареная сгущенка - 16 ч. л.

Орехи грецкие

Растереть и перемешать творог, маргарин и сахар. Добавить муку с щепоткой соды (не гасить) замесить тесто и положите его в холод на 15-30 минут.

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Каждую из двух частей теста раскатать в круг толщиной 5 мм, порезать на 8 частей. На широкий конец каждого треугольного куска теста положить порцию вареной сгущенки и рубленых орехов.

Свернуть рогалики и запекать их в духовке при 180°С примерно 15-20 минут. Готовые рогалики после охлаждения по желанию посыпать сахарной пудрой.

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