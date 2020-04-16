Меню на Пасху: идеи блюд на праздничный стол

После строгого и длительного поста на Пасху верующие балуют себя множеством вкусных блюд.

Пасха – самый почитаемый и радостный христианский праздник. Пасхальная трапеза является неким апофеозом кулинарного мастерства, ведь до этого верующие в течение 40 дней соблюдали строгий Великий пост.

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На Пасху в Украине традиционно накрывают богатый стол с различными мясными и рыбными блюдами, салатами, десертами и вином. Однако главное место на праздничном столе, конечно же, занимают кулич с крашенками и писанками.

До Светлого Христова Воскресения, которое в этом году празднуется 19 апреля, остались считанные дни, поэтому хозяйкам следует определиться с праздничным меню: что обязательно следует приготовить, а какими блюдами можно разнообразить пасхальный стол.

Говядина с овощами

Говядина – 1 кг

картофель – 1 кг

лук репчатый – 300 г

кабачок – 250 г

чеснок – 5 зубчиков

масло – 125 мл

горчица – 2 ч. л.

смесь прованских трав – 2 ст. ложки

сок одного лимона

соль

перец

Делаем маринад для мяса. Чеснок очистить и мелко нарезать, затем смешать его с растительным маслом, лимонным соком, горчицей, специями и солью. Половиной маринада обмазать мясо, завернуть его в фольгу и оставить на 2 часа.

По истечении этого времени разогреть духовку до 200°С, смазать противень жиром, достать из фольги мясо и положить на противень. Запекать в духовке 2 часа, время от времени поливая маринадом.

Очистить картофель и лук, разрезать на четыре части. Положить их к мясу через 60 минут после того, как оно было поставлено в духовку.

Кабачок очистить от кожуры, нарезать кружочками и добавить к мясу и картофелю за 15 минут до окончания процесса приготовления.

Перед подачей мясо порезать и подавать вместе с овощами.

Буженина на пасхальный стол

Свиной окорок (нежирное мясо) -1,5 кг

зернистая горчица – 200 г

бутоны гвоздики – 1 ст. ложка

коричневый сахар – 2 ст. л.

специи для мяса

лимон

оливковое масло

соль

Окорок помыть, обсушить полотенцем, сделать в нем ножом неглубокие надрезы, нашпиговать гвоздикой и посолить. Натереть свинину специями для мяса, зернистой горчицей, слегка присыпать сахаром.

Завернуть мясо в фольгу и запекать в духовке 2-2,5 часа при 170°С.

Перед окончанием запекания (минуты за 3), фольгу аккуратно развернуть, чтобы не обжечься паром, и полить мясо выделившимся соком. Не накрывая фольгой, запекать буженину еще 15 минут. Достать буженину из духовки, сбрызнуть лимонным соком. Подавать блюдо горячим с тушеными овощами или как холодную закуску.

Корейка телячья на кости запеченная в духовке

Телячья корейка на косточке (каре теленка) – 1,2 кг

соевый соус – 80 г

лимон – 0,5 шт.

соль – 1 ч. л.

перец черный молотый – 1,5 ч. л.

тимьян сушеный – 1 ч. л.

Для приготовления этого блюда можно использовать не только телятину. Очень вкусным будет мясо молоденького ягненка, запеченное таким же способом.

Завернуть реберные кости в два слоя фольги. Делается это для того, чтобы при запекании в духовке кости не обуглились, и во время подачи блюдо имело презентабельный вид. Перевязываем мякоть веревкой, чтобы мясо имело более ровные края и не разваливалось при обжаривании.

Нарезаем каре теленка очень острым ножом на порционные куски. Резать нужно строго между реберными косточками (поперек мясных волокон). Посыпаем их с обеих сторон солью, перцем и сушеным тимьяном.

Далее, из половинки лимона выживаем сок и добавляем в него соевый соус.

С помощью кулинарной кисти наносим маринад на мясо и оставляем его при комнатной температуре, чтобы пропиталось пряностями, на полчаса.

Затем с мяса нужно удалить излишки маринада с помощью бумажного полотенца.

Сильно разогреваем сковородку, и мясо обжариваем в масле на большом огне с двух сторон по три минуты. За это время мясные соки запечатаются и не будут вытекать при запекании в духовке.

Далее каждый кусочек телячьей корейки кладем на заранее подготовленный лист фольги.

Плотно заворачиваем мясо, укладываем на противень и наливаем на лист 1,5 ст. горячей воды.

Запекается каре теленка в духовом шкафу. Сначала на большом огне 10 минут, затем огонь уменьшаем до среднего и готовим мясо еще 30 минут.

Когда мясо готово, можно начинать сервировку блюда. Сделать это просто. Разворачиваем фольгу, с помощью острого ножа снимаем с мяса веревку, которой была перевязана мякоть. На большую плоскую тарелку кладем кусок телячьего каре. Фольгу, которой обернута ребровая косточка, можно при подаче документов не снимать.

Пасхальный салатик

Копченое куриное филе – 150 г

перец сладкий болгарский – 100 г

отварное мясо – 150 г

консервированные ананасы – 200 г

вареные яйца – 2 шт.

зелень

орехи

изюм (не обязательно)

Мясо и птицу нарезать тонко, соломкой или небольшими кубиками. Так же порезать перец и ананасы, орехи измельчить на кофемолке.

Изюм залить кипятком и дать им запариться в течение 10 минут.

Смешать все ингредиенты, смазать салат майонезом. Выложить в салатник, украсить по тематике Пасхи.

Запеченный лосось

Стейки лосося – 2 шт.

лимон – 2 шт.

приправа для рыбы

соль

Лимон нарежьте дольками, выложите им низ формы для выпечки. Сверху выложите стейки лосося, присыпанные с двух сторон приправами и солью (если приправа недостаточно соленая). Можно обойтись даже без приправы для рыбы, а только обсыпать черным перцем и солью.

На стейки положите еще слой лимонных кружочков. Накройте все крышкой и выпекайте 30-40 минут при температуре 200°С.

Подавайте стейки лосося с рисом, салатом или свежими овощами. И не забудьте про лимон.

Салат с виноградом (оливками)

Кочанный салат – 1 кочан

виноград без косточек – 200 г (если оливки – 100 г)

свежий огурец – 1 шт.

сладкий перец – четвертинка

несколько стеблей сельдерея (с зеленью)

кинза

лимон – 0,5 шт.

оливковое масло – 4 ст. л.

соль

перец

Порезать все ингредиенты в произвольном порядке. Салат порвать руками.

Из оливкового масла, лимонного сока и соли с перцем приготовить заправку.

Выложить все продукты в салатник, полить заправкой. Подать к столу с мясом, птицей или рыбой.

Творожная шоколадная пасха

Творог – 0,5 кг

сахар – 1 ст.

какао – 2 ст. л.

сметана – 3 ст. л.

масло –150 г

шоколад – кусочек

соль – щепотка

ванилин – щепотка

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Растираем масло, чтобы по консистенции оно стало напоминать сметану. Кладем сахар, соль, ванилин и какао. Аккуратно, но в то же время тщательно перемешиваем все ингредиенты.

Перетираем творог и перемешиваем его со сметаной.

Постепенно вводим заранее приготовленную смесь из масла с сахаром и какао. Сырная масса должна стать однородного шоколадного цвета.

Предварительно поместив творожную массу в форму, ставим ее в холодильник не менее чем на несколько часов.

После того, как масса застынет, нужно украсить готовую шоколадную пасху. Для декора можно воспользоваться тертым шоколадом, шоколадной или белой сливочной глазурью. Когда глазурь застынет, можно приступать к дегустации лакомства.