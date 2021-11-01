На встрече обсудили пути демеркуризации территории предприятия.

Председатель подкомитета по вопросам расходов государственного бюджета Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета Леся Забуранная и председатель Деснянской РГА Дмитрий Ратников провели выездное совещание на территории завода "Радикал".

Об этом Забуранная сообщила на своей странице в Facebook и опубликовала соответствующие фото.

По ее словам, главной темой встречи стало обсуждение путей демеркуризации территории предприятия и вывоза оттуда отходов.

"Обсудили перспективы этих работ и их возможный формат, учитывая, что вопрос сдвинулся с мертвой точки после принятия парламентом и подписания президентом изменений в государственный бюджет на 2021 год", - отметила председатель одного из профильных подкомитетов Рады.

Читайте такжеБорьба с опавшими листьями: в Киеве до 2021 года планируют построить комплекс по их переработке и утилизацииОна напомнила, что среди учтенных в документе предложений народных депутатов есть и ее предложение выделить первые 8,5 млн грн на проектирование полигона "Лелев" в зоне отчуждения для вывоза отходов с территории ОАО "Радикал", медицинских отходов и твердых бытовых отходов.

"Итак, в ближайшее время начнется разработка проектной документации для строительства полигона в зоне отчуждения, куда будут вывезены опасные отходы с территории бывшего завода", - рассказала Забуранна.

Она подчеркнула, что с этим вопросом нельзя медлить, ведь "Радикал" с сотней тонн ртутосодержащих отходов - бомба замедленного действия.

"Чем выше температура на улице, тем активнее происходит испарение ртути. Именно поэтому в теплые дни возле "Радикала" особенно опасно находиться. Попав в организм человека, ртуть аккумулируется и остается там на всю жизнь", - подчеркнула Забуранная.

Она обратила внимание, что несмотря на это, возле завода активно бурлит жизнь - здесь расположены общежития и офисы, строятся новые жилые дома.

"Поэтому во время выездного совещания договорились с Дмитрием Ратниковым, во-первых, совместно работать над разработкой проекта демеркуризации отходов. Во-вторых, инициировать широкое обсуждение этого вопроса с участием представителей КГГА, депутатов, районной администрации и общественности", - подытожила председатель подкомитета по вопросам расходов государственного бюджета Комитета верховной Рады по вопросам бюджета.

Автор: Григорий Бондарь