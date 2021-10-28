В столице разоблачен гражданин Пакистана, организовавший канал нелегальной переправки мигрантов из Украины в страны ЕС.
Согласно материалам следствия, гражданин Пакистана совместно с другими участниками группы, в т.ч. с проживающими за рубежом, организовал прибытие иностранцев в Украину и в дальнейшем способствовал последним в получении вида на жительства под предлогом трудоустройства и обучения для их дальнейшей незаконной переправки в европейские государства, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Стоимость "услуги" по незаконному пересечению государственной границы в направлении Европы, в частности в Румынию, составляла 4,5 тыс. долларов, в Германию, Италию или Францию – 7,5 тыс. долларов.
Согласно предварительным данным, за период функционирования указанного канала нелегальной миграции его "услугами" воспользовались более 100 иностранцев.
Читайте такжеПод Киевом мальчик ударил 2-летнюю сестру топором (фото)Во время следственных действий зафиксировано получение организатором 4 тыс. долларов за организацию переправки гражданина Пакистана в Румынию. Также выявлены еще 15 человек, которые готовились к переправке в Европу. Во время обысков правоохранители изъяли фиктивные документы, которые использовались для их легализации в Украине.
Организатору сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).
Решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности других участников преступной группы, а также о принудительном возвращению на родину выявленных нелегальных мигрантов.
Ранее сообщалось, что украинские пограничники обнаружили 10-летнего мигранта, прибывшего в Черноморск из Турции.