Стоимость "услуг" составляла от 4,5 тыс. до 7,5 тыс. долларов.

В столице разоблачен гражданин Пакистана, организовавший канал нелегальной переправки мигрантов из Украины в страны ЕС.

Согласно материалам следствия, гражданин Пакистана совместно с другими участниками группы, в т.ч. с проживающими за рубежом, организовал прибытие иностранцев в Украину и в дальнейшем способствовал последним в получении вида на жительства под предлогом трудоустройства и обучения для их дальнейшей незаконной переправки в европейские государства, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Стоимость "услуги" по незаконному пересечению государственной границы в направлении Европы, в частности в Румынию, составляла 4,5 тыс. долларов, в Германию, Италию или Францию – 7,5 тыс. долларов.

Согласно предварительным данным, за период функционирования указанного канала нелегальной миграции его "услугами" воспользовались более 100 иностранцев.

Читайте такжеПод Киевом мальчик ударил 2-летнюю сестру топором (фото)Во время следственных действий зафиксировано получение организатором 4 тыс. долларов за организацию переправки гражданина Пакистана в Румынию. Также выявлены еще 15 человек, которые готовились к переправке в Европу. Во время обысков правоохранители изъяли фиктивные документы, которые использовались для их легализации в Украине.

Организатору сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности других участников преступной группы, а также о принудительном возвращению на родину выявленных нелегальных мигрантов.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники обнаружили 10-летнего мигранта, прибывшего в Черноморск из Турции.

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Автор: Виктория Токарева