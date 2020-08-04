В Киеве построят реабилитационный городок на базе соццентра для детей с особыми потребностями и инвалидов-колясочников

В новых зданиях центра хотят обустроить детские развивающие студии и помещения для физической реабилитации инвалидов-колясочников.

На базе социального центра «Варнава» в Киеве, где проходят реабилитацию дети с особенными потребностями, инвалиды-колясочники или оказавшиеся в стесненных обстоятельствах люди, будет построен реабилитационный городок.

Об этом в интервью сайту Fakty сообщил руководитель центра Валерий Решетинский.

По его словам, в качестве инвестора постройки новых зданий центра «Варнава» на улице Жмаченко, 20, которому на данный момент уже не хватает места для помощи всем нуждающимся и реализации всех социальных проектов, выступит крупная строительная компанию «Интергал Буд».

«Мы хотим сделать детско-юношескую театральную студию, хореографическую, музыкальную, художественную. Нужны более просторные помещения для физической реабилитации инвалидов-колясочников, оборудованных по современным требованиям для этой категории людей. Ведь чтобы одни только тренажеры и специальные приспособления разместить нужны огромные площади. И нам нужно абсолютно безбарьерное пространство, специальные лифты…», - рассказал Решетинский.

Он подчеркнул, что в 2003 году центр выкупил здание в Киеве по улице Жмаченко, 20, и его волонтеры самостоятельно приводили его в порядок.

«Тут в буквальном смысле была руина: ни крыши, ни окон, ни дверей, стены разваливались. Тут жили дикие собаки целыми стаями. И мы шаг за шагом постепенно начали облагораживать этот участок, очищать, перекрывать крыши, стены. Двести КАМАЗов мусора вывезли с этого двора», - заявил Решетинский.

Также он отметил, что на данный момент центр «Варнава» получил от КГГА 4,5 га на расширение, уже готовы градостроительные условия, осталось дождаться утверждения рабочего проекта, после чего начнется строительство.

«Мы очень тщательно присматривались к этим людям (компании «Интергал Буд» - ред.), какие у них намерения. И увидели в них человеческое отношение. Они поддерживают все наши начинания. И у нас есть надежда, что они обеспечат инженерно-техническое сопровождение воплощение нашей мечты», - отметил Решетинский.

При этом руководитель центра утверждает, что большинство жителей района положительно реагируют на новость о строительстве центра.

«А сомневающимся я говорю: надо было вместе с нами разгребать этот пустырь, строить центр. А потом поговорить с мамочками, для которых мы – последняя надежда. Некоторые даже готовы переехать в Киев, поближе к нам, чтобы водить своих деток на реабилитацию. Потому что ведь видно, что улучшение идет, и нужно заниматься этим постоянно, чтобы был устойчивый прогресс», - добавил Решетинский.

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