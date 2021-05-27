Они за деньги обещали разрешить ведение бизнеса на рекреационных территориях, в частности, веревочного парка.

В Киеве на взятках задержали руководителей сразу двух природных парков.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Установлено, что руководитель одного из лесопарковых хозяйств столицы требовал и получил 4 тыс. долларов, а временно исполняющий обязанности директора одного из Национальных парков – 2 тыс. долларов.

"Известно, что оба требовали "вознаграждение" от предпринимателей. За деньги обещали разрешить ведение бизнеса на рекреационных территориях. В частности, руководитель лесопаркового хозяйства должен был пролоббировать размещение веревочного парка", - рассказали в полиции.

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Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) и избрании им меры пресечения.

Как сообщает Киевская городская прокуратура, разоблачены руководители КП «Лесопарковое хозяйство «Конча-Заспа» и парка «Голосеевский».

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Автор: Надя Пришляк