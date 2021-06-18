Предполагается, что он мог взобраться туда ради контента для соцсетей.

В Оболонском районе Киева мужчина залез на сигнальную вышку многоэтажки.

Об этом пишет dtp.kiev.ua.

Экстремала заметили на крыше недостроенного дома. Предполагается, что он мог взобраться туда ради фото или видео для социальных сетей.

"Поговаривают, блогер контент снимает", - сообщает Telegram-канал.

Опасные селфи

Ранее в Черниговской области, пытаясь сделать селфи на крыше грузового поезда, погиб 16-летний юноша.

В Одессе 18-летний парень получил тяжелые ожоги всего тела при попытке сделать селфи на крыше поезда.

С Южного моста в Киеве полицейские сняли двух подростков и юношу, поднявшихся на 130-метровую высоту ради селфи.

В российском Омске женщина выстрелила себе в голову, пытаясь сделать селфи с оружием.

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Автор: Катерина Комолова