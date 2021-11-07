В Киеве на улице Владимирской частично ограничено движение из-за ямы на проезжей части.
Об этом сообщается в Telegram-канале "Киев*Трафик".
Из-за повреждения инженерных сетей возникло проседание основания проезжей части ул. Владимирской и провал покрытия.
"Участок огражден. Движение на улице Владимирской частично ограничено", - говорится в сообщении.
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"На улице Владимирской, 43, прямо на дороге открылся портал в подземелье. Имейте в виду и учтите, что брусчатка также очень скользкая!"- говорится в сообщении канала.
Ранее сообщалось, что в Киеве 6 ноября загорелось здание торгового центра "Интервал-Плаза".