Из-за повреждения инженерных сетей провалилось покрытие проезжей части.

В Киеве на улице Владимирской частично ограничено движение из-за ямы на проезжей части.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Киев*Трафик".

Из-за повреждения инженерных сетей возникло проседание основания проезжей части ул. Владимирской и провал покрытия.

"Участок огражден. Движение на улице Владимирской частично ограничено", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Киеве переименовали более десятка улиц: какие новые названияTelegram-канал "Киев Оперативный" опубликовал видео, на котором можно увидеть пропасть.

"На улице Владимирской, 43, прямо на дороге открылся портал в подземелье. Имейте в виду и учтите, что брусчатка также очень скользкая!"- говорится в сообщении канала.

Ранее сообщалось, что в Киеве 6 ноября загорелось здание торгового центра "Интервал-Плаза".

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Автор: Светлана Закелова