Евангельская Церковь «Христианская Надежда» и благотворительный социальный центр «Варнава» расположенные в Киеве на Жмаченко, 20, просят киевлян о помощи. И обвиняют в рейдерской атаке чиновника КГГА Александра Харченко.

Об этом пастор «Христианской Надежды» Валерий Решетинский рассказал в интервью изданию «Деловая столица».

«Земельный участок по улице Жмаченко, 20, который наш центр законно арендует уже более 15 лет, стал мишенью рейдерской атаки со стороны городских «бизнесменов» и некоторых высокопоставленных чиновников. В прошлом году мы решили расширять наш центр, превратив его в духовно-благотворительное городок, в котором будут, кроме помещения церкви, школа, детский сад, музей Вселенной, благотворительная поликлиника, многофункциональный зал для занятий спортом, помещения для занятий людей с инвалидностью на колясках, благотворительный центр реабилитации и обучения детей с недостатками слуха и зрения, центр заботы для детей-аутистов, центр реабилитации и заботы для одиноких пожилых людей. Но в «день тишины» 24 октября перед выборами на нашей территории устроили «акцию» и установили спортивную площадку. А полиция, которую мы вызвали, решила не вмешиваться», - рассказывает пастор «Христианской Надежды» Валерий Решетинский.

Он обвиняет в рейдерстве заместителя председателя КГГА Александра Харченко.

«Мы считаем, что он действует в интересах застройщика Александра Насиковского, владельца компании DIM, которая имеет несколько объектов рядом с нами и давно хочет завладеть этим участком. Этот застройщик неоднократно разными способами пытался выйти с Церковью на переговоры и заставить отказаться от участка, но ему это не удавалось. Он и угрожал, и пытался подкупать, и шантажировал.

Во вторник сторонники социального центра и неравнодушные киевляне пришли под здание МВД, чтобы обратить внимание руководства министерства, мэра Киева, президента Зеленского на ситуацию вокруг здания на Жмаченко, 20.

«Нас принял заместитель министра Антон Геращенко – внимательно выслушал, вызвал ответственных лиц, взял на рассмотрение документы. На следующей неделе мы планируем встретиться для продолжения конструктивного диалога. Мне показалось, что мы нашли общий язык, и МВД не позволит использовать своих подчиненных как «крышу» для рейдеров», - пояснил Решетинский.

Кроме того, в поддержку Церкви и Центра высказался ряд общественных и религиозных организаций, благотворительных фондов, известных меценатов. Также Церковь намерена обратиться к зарубежным посольствам, которые поддерживают свободу вероисповеданий и борются против притеснений верующих в разных странах и призывает киевлян поддержать социальный центр.

Напомним, застройщика Александра Насиковского неоднократно обвиняли в захвате участков и вырубке зеленых зон. В парке «Кристерова горка» вблизи улицы Вышгородская в Оболонском районе компания-застройщик, связанная с группой «DIM» Насиковского, варварским способом вырубила 384 дерева для возведения 24-этажного жилого дома. Ранее структура Александра Насиковского аналогичным варварским способом уничтожила зеленую зону на ул. Жмаченко в Киеве для строительства ЖК «Автограф». Причем на проблемной стройплощадке возникали силовые конфликты между противниками уничтожения деревьев и нанятыми Насиковским титушками.

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Автор: УНИАН