Министр юстиции Украины Денис Малюська признался, что на него оказывала давление некая "вип-персона" с требованием принять сторону застройщицы Молчановой и ее бизнес-партнера Раймондаса Туменаса (который владеет в Украине также сетью супермаркетов "Новус"), пытающихся отобрать рынок "Столичный" у его законных владельцев.

Об этом сообщает "Обозреватель".

По данным издания, этой персоной является народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко, известный так же как "Коля Оболонский", который, по данным СМИ, последовательно отстаивает интересы рейдеров крупнейшего рынка сельхозпродукции в Украине.

Журналисты напомнили, что 9 февраля Малюська на своей странице в Фейсбук впервые высказался по поводу обвинений в свой адрес в том, что он якобы покрывает рейдеров "Столичного". "Именно в этом Малюську обвиняют организаторы регулярных пикетов под Минюстом, представляющихся активистами "Правого сектора", – и фактически требуют отмены законного решения Офиса противодействия рейдерству по рынку "Столичный". Впрочем, причиной, заставившей министра прервать молчание, стали не эти пикеты, а то, что "активисты" вечером 9 февраля приехали к дому Малюськи, где находились его жена и дети, жгли файеры у ворот и скандировали лозунги с нецензурной бранью", - говорится в материале.

Издание отмечает, что пикетчики де-факто вмешались в спор, который происходит между двумя совладельцами рынка "Столичный" – мажоритарным акционером этого предприятия, бизнесменом Александром Стельмахом (77,5% акций) и миноритарным акционером, владелицей крупной строительной компании "Столица Групп" Владой Молчановой (22 55% акций), выступая именно на стороне последней. В частности, после того, как Офис противодействия рейдерству принял решение, которым "откатил" назад внесенные в реестр прав собственности изменения, в результате которых подконтрольная Молчановой фирма "Спецстрой-Монолит" якобы по ипотечному договору завладела имуществом рынка "Столичный" стоимостью более 300 млн грн.

Малюська рассказал: ОПР дважды отменял незаконное внесение изменений в реестр права собственности в пользу Молчановой и Туменаса. Он напомнил, что первая попытка компаниями Молчановой захватить павильон "Овощи-Фрукты" состоялась 14 декабря 2020 года, вторая - 17 декабря. А 18 декабря изменения были отменены Офисом противодействия рейдерству, который позже также отменил и третью схему захвата павильона.

"В своем посте Малюська вспоминает, что к нему несколько раз подсылали некую загадочную "вип-персону", которая пыталась заставить министра повлиять на Офис противодействия рейдерству, чтобы его члены "закрыли глаза" на бесчинства в стиле 1990-х и действия "черных регистраторов". Фамилию этой загадочной "вип-персоны" Малюська не назвал. Однако, после анализа всей информации по противостоянию вокруг "Столичного", пришел к выводу, что давить на министра, с высокой долей вероятности, мог народный депутат от "Слуги народа", владелец ресторана "Велюр" Николай Тищенко. Именно он, по данным ряда не связанных между собой источников, лично "крышует" Молчанову и помогает ей "рейдерить" крупнейший рынок сельскохозяйственной продукции в Украине. Именно он, по данным, которые получены из достоверных источников, оказывал давление на Минюст в интересах Молчановой. И именно он, утверждают наши источники, требовал у Малюськи не отменять противозаконные действия "черных регистраторов". То есть – пытался заставить министра нарушить законодательство и фактически стать на сторону рейдеров "Столичного", не отменив незаконные действия регистраторов и нотариусов", - сообщают журналисты.

Издание обратилось в правоохранительные и антикоррупционные структуры Украины с требованием навести порядок в стране и "остановить тревожную практику, когда рейдеры, нарушая все возможные законы, пытаются "отжимать" бизнес с помощью "черных регистраторов", физических налетов, давления проплаченных активистов и лоббистов с депутатским мандатом".

"Мы призываем правоохранительные органы проверить нашу информацию о давлении на министра юстиции со стороны народного депутата от правящей партии Николая Тищенко – и дать использованию им своего политического положения для влияния на Минюст и участия в рейдерском захвате крупного предприятия надлежащую оценку. На дворе – 2021 год. И применение худших методов и практик времен 1990-х под прикрытием депутатского мандата недопустимо и должно повлечь за собой наказание", - пишут авторы материала.

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Автор: УНИАН