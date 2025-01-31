Адвокат Наталья Иванова заявила о дискредитационной кампании и давлении со стороны ирпенского депутата Александра Пикулика. По ее словам, Пикулик инициировал обыски у нее и ее родных, сфабриковав уголовное дело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сюжет 5 канала.

По словам адвоката Макаренко, Иванова начала получать угрозы, а впоследствии стала фигуранткой сфабрикованного уголовного производства.

Видео дня

"У меня дома, в моем автомобиле и в нотариальной конторе, где работает моя мать, были проведены обыски. Отдельно хочу подчеркнуть, обыск проведен в нотариальной конторе - рабочем месте частного нотариуса Запорожского городского нотариального округа и моей матери - и только этим я связана с данным помещением - является недопустимым в правовом государстве. Из Постановлений об обыске, мне стало известно, что Офис Генерального прокурора и ГСУ Национальной полиции Украины осуществляют досудебное расследование по покушению на мошенническое завладение имуществом самого Пикулика. В этой параллельной реальности именно мой клиент совершает над Пикуликом и его представительницей Евгенией Ростолопой физическое и психологическое давление, с целью получения сверхприбыли и собственного обогащения. Допрошенная в качестве свидетеля Ростолопа сообщает о подготовке к умышленному повреждению принадлежащего ей транспортного средства, путем поджога", - рассказывает адвокат.

Защитница Макаренко Наталья Иванова называет действия Пикулика и Ростолопы не иначе, как коррупционным контрнаступлением.

"Учитывая то, какие документы отыскивали правоохранители, я убеждена, следственные действия проведены с целью запугать и оказать давление на меня, как на представителя потерпевшего Макаренко. Попытка отыскать оригиналы документов, которые отправят виновного в рейдерском захвате общества за решетку - не оставляет сомнений, что именно Пикулик, используя свои коррумпированные связи, "инициировал" данные мероприятия", - считает женщина.

Адвокат Наталья Иванова, добавляет Пикулик очень одиозная фигура и в скандалах и громких разоблачениях фигурирует не впервые.

"Он известен жителям Ирпеня стрельбой в ресторане из наградного оружия, управлением в нетрезвом состоянии и махинациями с земельными участками", - отметила она.

Сейчас о махинациях с документами ЖК "Центральный" уже знают правоохранители. Но, говорит защитница Макаренко, расследование продвигается очень медленно. Чтобы остановить незаконные махинации с недвижимостью клиента, давление и угрозы со стороны Александра Пикулика и Евгении Ростолопы, Наталья Иванова вместе с законным владельцем "Ирпень центр Парка", обратились в ГБР, НАБУ, Генеральную прокуратуру и Офис Президента. Надеются, все эти дела возьмут под контроль и решат максимально прозрачно и в рамках действующего законодательства.