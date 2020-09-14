Страховой полис КАСКО - это самый надежный и популярный вид автозащиты.

В Украине с каждым годом растет спрос на автостраховку КАСКО.

Об этом заявил первый заместитель председателя правления страховой компании ARX Максим Межебицкий, сообщает «Минфин».

Читайте такжеСтраховые компании подвели итоги первого полугодия

Новые автомобили

«Во-первых, постепенно увеличиваются продажи новых авто и авто кредитование. Во-вторых, растет интерес к страхованию автомобилей бу. При этом владельцы новых автомобилей в основном предпочитают полное КАСКО, а владельцы автомобилей с пробегом готовы рассматривать версии облегченных и более дешевых программ», - отметил эксперт.

Разные вариации КАСКО

По его словам, независимо от страхового покрытия, которое обеспечивает полис КАСКО, все клиенты хотят получать хороший сервис по адекватной цене, надежность и индивидуальный подход.

«Сейчас многие страховщики имеют разные вариации КАСКО, которые можно предлагать клиентам согласно их потребностям и финансовым возможностям. Это уже must-have для любой надежной страховой компании. Но есть такие услуги и программы страхования, которые требуют серьезных инвестиций и дополнительных затрат, а это уже под силу не каждому страховщику», - отметил эксперт

Оформление страховки

По словам эксперта, КАСКО можно оформить в режиме онлайн. В основном онлайн продаются недорогие продукты, со страховой премией до 5 тыс.грн. По полному КАСКО же средняя премия составляет около 30 тыс.грн. Это более дорогой продукт, который автовладельцы предпочитают покупать, находясь в контакте с продавцом, чтобы получить грамотную консультацию.

Особый случай

Страховой полис предъявляется инспектору только в двух случаях: если водитель нарушил правила дорожного движения, и если он является участником ДТП. За непредъявление полицейскому страхового полиса предусмотрен штраф 425 грн.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН