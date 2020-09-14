В Украине растет интерес к страхованию автомобилей / Иллюстрация  REUTERS

Об этом заявил первый заместитель председателя правления страховой компании ARX Максим Межебицкий, сообщает «Минфин».

Читайте такжеСтраховые компании подвели итоги первого полугодия

Новые автомобили

«Во-первых, постепенно увеличиваются продажи новых авто и авто кредитование. Во-вторых, растет интерес к страхованию автомобилей бу. При этом владельцы новых автомобилей в основном предпочитают полное КАСКО, а владельцы автомобилей с пробегом готовы рассматривать версии облегченных и более дешевых программ», - отметил эксперт.

Разные вариации КАСКО

По его словам, независимо от страхового покрытия, которое обеспечивает полис КАСКО, все клиенты хотят получать хороший сервис по адекватной цене, надежность и индивидуальный подход.

«Сейчас многие страховщики имеют разные вариации КАСКО, которые можно предлагать клиентам согласно их потребностям и финансовым возможностям. Это уже must-have для любой надежной страховой компании. Но есть такие услуги и программы страхования, которые требуют серьезных инвестиций и дополнительных затрат, а это уже под силу не каждому страховщику», - отметил эксперт

Оформление страховки

По словам эксперта, КАСКО можно оформить в режиме онлайн. В основном онлайн продаются недорогие продукты, со страховой премией до 5 тыс.грн. По полному КАСКО же средняя премия составляет около 30 тыс.грн. Это более дорогой продукт, который автовладельцы предпочитают покупать, находясь в контакте с продавцом, чтобы получить грамотную консультацию.

Особый случай

Страховой полис предъявляется инспектору только в двух случаях: если водитель нарушил правила дорожного движения, и если он является участником ДТП. За непредъявление полицейскому страхового полиса предусмотрен штраф 425 грн. 

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН