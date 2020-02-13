Только в двух случаях: когда водитель должен предъявлять полицейскому свой страховой полис

Если водитель не нарушал правила дорожного движения и не является участником ДТП, то полицейский не имеет права требовать для проверки полис страхования.

Страховой полис предъявляется инспектору только в двух случаях. За непредъявление полицейскому страхового полиса предусмотрен штраф 425 грн.

Согласно п.2.1 ПДД водитель должен иметь при себе удостоверение водителя, регистрационный документ на транспортное средство и полис страхования. Об этом пишет в своем Facebook союз Дорожный Адвокат.

Однако, согласно ст. 16 Закона "О дорожном движении" водитель обязан иметь при себе и по требованию полицейского предъявлять для проверки удостоверение водителя, регистрационный документ на транспортное средство, а в случаях, предусмотренных законодательством, - страховой полис.

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В соответствии с ч. 2 ст. 21 Закона "Об обязательном страховании" контроль за наличием полиса страхования осуществляется полицией при составлении протоколов о нарушениях правил дорожного движения и оформлении материалов ДТП.

Следовательно, требовать для проверки полис страхования полицейский имеет право лишь:

если водитель нарушил правила дорожного движения;

если является участником ДТП.

При этом, нарушение Правил дорожного движения должны быть подтверждены доказательствами. Если же водитель не нарушал правила дорожного движения и не является участником ДТП, то полицейский не имеет права требовать для проверки полис страхования.