Средства перечислены в полном объеме для почти 200 тыс. человек.

Фонд социального страхования (ФСС) завершил финансирование ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве и членам их семей за октябрь.

Как говорится в сообщении Фонда, средства перечислены вовремя и в полном объеме для почти 200 тыс. человек. В ФСС напомнили, что выплаты таких пособий осуществляются в следующем месяце за предыдущий.

"С начала года для пострадавших вследствие профессиональных заболеваний или несчастных случаев на производстве, в частности в случае COVID-19, а также членов их семей было профинансировано более 9,5 млрд грн ежемесячных страховых выплат", - отмечается в сообщении.

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Фонд соцстрахования осуществляет страхование на случай временной или стойкой потери трудоспособности вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, а также смерти потерпевшего. В каждом из указанных случаев предусмотрены страховые выплаты непосредственно пострадавшим или членам их семей.

"В частности, ежемесячная страховая выплата назначается пострадавшему в случае частичной или полной потери трудоспособности и компенсирует утраченный заработок или его часть в соответствии с определенной МСЭК степенью нетрудоспособности. Также страховую выплату ежемесячно получают члены семей потерпевших в случае их смерти", - говорится в сообщении.

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Автор: Ирина Погорелая