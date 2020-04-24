Ниже среднего: страховщики потеряют около $6 миллиардов из-за природных катастроф в первом квартале

Это значительно меньше исторического среднего уровня в 10 миллиардов долларов.

Страховые убытки вследствие природных катастроф за первый квартал 2020 года составят 5-6,5 миллиардов долларов.

В этом уверены аналитики Wells Fargo Securities, передает Фориншурер.

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Это значительно меньше исторического среднего уровня в 10 миллиардов долларов, при этом очень мало потерь, которые могут нанести существенные убытки страховщикам и перестраховщикам.

Потери США в первом квартале составили 2,7 миллиарда долларов, что сравнимо с 10-летним средним показателем за квартал в 4 миллиарда долларов. Что касается международных потерь, аналитики оценивают убытки страховой отрасли в диапазоне 3-4 миллиарда долларов.

Wells Fargo снижает свои оценки убытков сектора рискового страхования, а также корректирует свои оценки за второй квартал 2020 года для снижения альтернативных доходов от инвестиций.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году украинцы стали на 40% больше платить страховым компаниям на случай болезни или смерти.