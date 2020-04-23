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Украинцы стали чаще покупать страховку на случай смерти или болезни - аналитики

10:21, 23 апреля 2020
Страхование
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Спецпроект
Украинцы все чаще покупают страховку на случай смерти или болезни / фото ua.depositphotos.com

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Об этом рассказали в эфире "Завтрака с 1+1", пишет ТСН.

За год страховые компании получили 4,5 миллиарда гривень. Аналитики посчитали - каждый 10-й, кто отдал деньги на случай смерти, также оплатил взнос и на случай болезни.

Как сообщал УНИАН, с начала текущего года Фонд социального страхования (ФСС) Украины, с целью обеспечения социальной защиты, компенсации утраченного заработка, предоставление финансовой и медицинской помощи, профинансировал выплаты на общую сумму 7,435 млрд грн.

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