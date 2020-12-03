В отчетном периоде заключили 89,434 миллиона договоров страхования.

Страховые компании Украины в январе-сентябре 2020 года собрали чистые премии на сумму 29,272 млрд грн, что на 2,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (30,149 млрд грн).

Читайте такжеНБУ предлагает новый порядок дистанционного надзора за страховщикамиОб этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

В соответтсвующем отчете отмечается, что объем валовых страховых премий, собранных страховщиками за указанный период, составил 32,967 млрд грн (на 18,7% меньше). Поступления от физических лиц составили 16,349 млрд грн, от перестраховщиков – 3,143 млрд грн.

В январе-сентябре страховщики выплатили 10,817 млрд грн чистых страховых выплат (на 12,4% больше, или 9,624 млрд грн).

Уровень чистых выплат увеличился с 31,9% до 37%. По данным НБУ, валовые страховые выплаты за отчетный период выросли на 13% - до 11,132 млрд грн. Уровень валовых выплат увеличился с 24,3% до 35,8%.

Объем страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, составил 6,404 млрд грн, в том числе перестраховщикам-нерезидентам - 2,708 млрд грн.

Также отмечается, что в отчетном периоде было заключено 89,434 млн договоров страхования.

Общее количество страховых компаний в Украине по состоянию на 30 сентября 2020 года составляло 215.

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Автор: УНИАН