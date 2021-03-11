Только на трех рынках ЦВЕ из 17 зарегистрированных за 9 месяцев 2020 года премии превысили 2 млрд евро.

Объем валовых премий 17 страховых рынков Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) на конец сентября 2020 года составил почти 28 млрд евро, что примерно на 500 тыс. евро меньше по сравнению с 3 кварталом 2019 года.

Читайте такжеРиск пандемии не подлежит страхованию - экспертыВ целом, большинство рынков ЦВЕ показали лучшие результаты, чем ожидалось, а некоторые из них показали положительные темпы роста валовых премий.

Рисковое страхование оставалось достаточно стабильным, несмотря на трудности, возникшие из-за кризиса в сегменте автострахования, который в портфеле большинства рынков занимает доминирующее положение. Премии по рисковому страхованию составили 19,4 млрд евро (+1%), из которых 3,8 млрд евро приходилось на страхование имущества, 6,4 млрд евро - ОСАГО и 4 млрд евро - автострахование. С другой стороны, премии по страхованию жизни снизились почти на 7% до 8,6 млрд евро.

В сезон снижения выплат по автострахованию из-за ограничений на автомобильные передвижения, количество страховых выплат сократилось на региональном уровне на 8,5%. Единственные исключения были зафиксированы в некоторых странах Адриатики, в основном из-за существенного роста расходов по выплатам в страховании имущества.

За анализируемый период страховые возмещения, выплаченные страховщиками из ЦВЕ, снизились более чем на миллиард евро до 16 млрд евро.

Данные издания XPRIMM свидетельствуют о том, что только на трех рынках ЦВЕ из 17 зарегистрированных за 9 месяцев 2020 года премии превысили 2 млрд евро, а именно: Польша (10,27 млрд евро), Чехия (4,65 млрд евро) и Венгрия (2,46 млрд евро), передает forinsurer.com.

С другой стороны, Албания (96,73 млн евро), Косово (74,09 млн евро) и Черногория (71,63 млн евро) на конец сентября 2020 года были самыми маленькими рынками ЦВЕ, с премиями менее 100 млнв евро каждый.

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Автор: Ирина Погорелая