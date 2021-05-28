Указанные страховые компании теряют право заключать новые договоры страхования и договоры, увеличивающие обязательства по ранее заключенным договорам страхования.

Национальный банк Украины по результатам внеплановых инспекционных проверок принял решение о применении к семи страховым компаниям меры воздействия в виде аннулирования всех лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг в сфере страхования.

Как сообщила пресс-служба регулятора, Департамент выездных проверок НБУ в течение марта этого года совершил внеплановые инспекционные проверки этих 7 страховщиков, по результатам которых был зафиксирован факт отказа в проведении проверки: уполномоченные лица Нацбанка не были допущены к осуществлению проверки.

Читайте такжеНБУ исключил из госреестра четыре страховые компании

«Отказ небанковского финансового учреждения в проведении проверки, в том числе из-за отсутствия в течение первого дня проверки лица, уполномоченного представлять интересы финучреждения на время проверки, является основанием для применения меры воздействия. А именно - отзыв (аннулирование) лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг. Это предусмотрено требованиями действующего законодательства», - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, меры воздействия применены к компаниям: «ЕСГ», «Афина-Авто», «Велс», «Мега Полис», «Доминанта», «Честно-Страхование» и «Гермес».

Сообщается, что решение о применении мер воздействия вступают в силу со дня их принятия. С этого момента указанные страховые компании теряют право заключать новые договоры страхования и договоры, увеличивающие обязательства по ранее заключенным договорам страхования. В то же время отзыв лицензии не освобождает финансовое учреждение от выполнения своих обязательств по уже заключенным на данный момент договорам о предоставлении финансовых услуг.

Предыдущее решение НБУ

Ранее Нацбанк временно приостановил действие лицензий 4 страховщиков за нарушение нормативов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Жирий