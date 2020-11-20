Общая сумма средств, которую ФССУ направил на этот вид расходов в течение 10 месяцев 2020 года составляет 37,4 миллиона гривень.

В течение января-октября 2020 года Фонд соцстрахования Украины предоставил пособия на погребение семьям 9121 застрахованного лица, умершего в период трудовой деятельности. За тот же период 2019 года было профинансировано 9109 пособий на погребение.

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Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Украины.

Как сообщается, помощь была выплачена семьям умерших или лицам, которые совершили захоронение, в размере 4100 гривень. Общая сумма средств, которую ФССУ направил на этот вид расходов в течение 10 месяцев 2020 года, составляет 37,4 миллиона гривень.

При каких условиях предоставляется помощь на погребение:

Назначение помощи осуществляется на основании свидетельства о смерти и оригинала выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти для получения помощи на погребение или оригинала справки о смерти, выданной для получения пособия на погребение.

Помощь на погребение также предоставляется в случае смерти членов семьи, находившихся на иждивении застрахованного лица (не имевших самостоятельных источников средств к существованию):

жены (мужа);

детей, братьев, сестер и внуков, не достигших 18 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до 18 лет (братьев, сестер и внуков – при условии, что они не имеют трудоспособных родителей), а студентов и учеников средних профессионально-технических и высших учебных заведений с дневной формой обучения – до 23 лет;

отца, матери;

деда и бабушки по прямой линии родства.

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Автор: УНИАН